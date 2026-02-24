Elegir el nombre de un recién nacido puede ser una tarea desafiante para la madre y el padre, quienes, generalmente, deben ponerse de acuerdo. La disposición estatal que rige en Alabama permite extensa flexibilidad en la elección e incluye la posibilidad de nombrar al bebé con un apellido diferente al de ambos adultos responsables. El Departamento de Salud Pública, regula el registro de nacimientos mediante el el Código Administrativo de Alabama. De esta forma, una pareja puede elegir el apellido de una familia amiga para registrar a su recién nacido. El Código Administrativo de Alabama (Alabama Administrative Code) contiene una regla específica sobre cómo deben registrarse los nombres de los niños en los certificados de nacimiento oficiales del estado. Según la regla 420-7-1-.04, titulada “Nombre del niño para el registro de nacimiento”, se establece lo siguiente: Es decir, si los padres quieren poner al bebé el apellido de un amigo, un apellido compuesto diferente, o uno nuevo con valor personal, la ley estatal de Alabama lo permite legalmente en el certificado de nacimiento siempre que se cumplan las normas del código. Aunque la libertad para elegir un apellido en Alabama es amplia, existen restricciones claras sobre cómo debe escribirse ese nombre al registrarlo: Esto quiere decir que, aunque el apellido elegido pueda ser distinto al de los padres, no puede usar caracteres que no estén permitidos por la normativa estatal y deben ser presentados en el formato reconocido por las autoridades de registros vitales. A diferencia de otros estados que pueden tener restricciones más estrictas o vinculadas al uso de apellidos familiares específicos, la normativa de Alabama está diseñada para facilitar la elección creativa de apellidos siempre que se cumplan los requisitos administrativos mínimos.