México, Guatemala, Honduras y El Salvador mantienen requisitos estrictos de ingreso que todos los viajeros con intención de conocer estos destinos deben tener en cuenta para evitar inconvenientes con las autoridades y las diferentes aerolíneas.

Uno de los puntos principales es que el pasaporte cumpla con todos los requisitos de vigencia y calidad exigidos por cada nación y jamás postergar la renovación si se quiere viajar internacionalmente.

Cómo debe ser el pasaporte de quienes quieran viajar a México

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México, especifica que todos los visitantes deben, de en conformidad con la legislación mexicana, presentar un pasaporte completamente vigente al momento de ingresar.

“Algunas líneas aéreas desean asegurarse de que los viajeros porten un pasaporte con al menos seis meses de validez , para garantizar sus servicios. Por lo anterior, se recomienda ampliamente verificar con la aerolínea seleccionada su política al respecto”, indica el organismo.

El pasaporte americano tiene una validez máxima de 10 años. Shutterstock

Cómo debe ser el pasaporte de quienes quieran viajar a Guatemala

La lista de documentos oficiales de ingreso a territorio guatemalteco indica que todos los visitantes necesitan de un pasaporte vigente y en excelente estado de presentación.

Nacionales de Honduras, El Salvador y Nicaragua pueden ingresar con DNI vigente.

Cómo debe ser el pasaporte de quienes quieran viajar a Honduras

En esta situación, el Instituto Nacional de Migración también indica que ciudadanos de Nicaragua, Guatemala y El Salvador pueden viajar con su documento de identidad.

No obstante, los viajeros de otras nacionalidades deben tener un pasaporte que cuente como mínimo con seis meses de vigencia futura.

Cómo debe ser el pasaporte de quienes quieran viajar a El Salvador

La Dirección General de Migración y Extranjería de este país explica que todos los ciudadanos deben presentar de forma obligatoria un pasaporte vigente y en buen estado.

Los ciudadanos de Guatemala, Honduras y Nicaragua no tienen la obligación de cumplir con este requisito, pues pueden viajar presentando únicamente su documento de identidad, también vigente y en buen estado.

Otros puntos clave para realizar viajes internacionales

Para habilitar los traslados de este estilo, las autoridades también exigirán