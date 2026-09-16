Cruzar un semáforo en rojo no es solo una imprudencia peligrosa: es una infracción de tránsito que suma puntos y que, combinada con otras multas, puede terminar en la pérdida de la licencia de conducir.

A través del sistema de puntos, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) evalúa el historial de cada conductor y, cuando esta falta se suma a otras infracciones, puede iniciar el proceso de suspensión del permiso para manejar.

Cuántos puntos suma pasar un semáforo en rojo

En Nueva York, uno de los estados con el sistema de puntos más estricto, no detenerse ante un semáforo en rojo o una señal de pare suma 3 puntos al registro de manejo. Aunque no es de las infracciones que más puntos aportan, es una de las más frecuentes y se combina fácilmente con otras faltas.

Además, pasar en rojo es una de las principales causas de choques en intersecciones, por lo que las autoridades la controlan de cerca, tanto con agentes de tránsito como con cámaras.

No detenerse ante un semáforo en rojo o una señal de pare suma 3 puntos al registro de manejo. Fuente: El Cronista.

Cuántas infracciones te dejan sin licencia

Acá está el punto clave. El DMV no suspende la licencia por una sola multa, pero sí evalúa la acumulación de puntos en un período determinado. En Nueva York, el esquema funciona así: