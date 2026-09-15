El Departamento de Estado de Estados Unidos habilita a ciudadanos mexicanos a cruzar la frontera terrestre mediante un documento que reemplaza el trámite tradicional de visa. La Border Crossing Card (BCC) funciona como tarjeta de cruce y visa de visitante al mismo tiempo.

La medida no es reciente: su base legal está en la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996. El trámite se realiza exclusivamente en la embajada y los consulados de Estados Unidos en México.

¿Qué es la Border Crossing Card y cuáles son los requisitos para tramitarla?

La BCC, identificada oficialmente como formulario DSP-150, es una tarjeta plastificada del tamaño de una tarjeta de crédito con tecnología de seguridad avanzada. A diferencia de una visa tradicional estampada en el pasaporte, funciona como documento de identidad y autorización de ingreso en un solo soporte.

El trámite tiene un costo de 185 dólares para solicitantes de 15 años o más, con descuentos para menores cuyo padre o tutor ya cuente con la tarjeta. Una vez aprobada, tiene una validez de diez años.

Para acceder a la tarjeta, el Departamento de Estado exige aprobar una entrevista consular —la prueba que determina el acceso al beneficio— además de cumplir con estas condiciones:

Ser ciudadano y residente de México

Contar con pasaporte mexicano vigente

Cumplir con los requisitos de elegibilidad de una visa B1/B2

Demostrar vínculos con México que garanticen el regreso tras la estadía

La BCC, identificada oficialmente como formulario DSP-150, es una tarjeta plastificada del tamaño de una tarjeta de crédito con tecnología de seguridad avanzada.

¿Cómo cambia el cruce por la frontera terrestre con esta tarjeta?

Con la BCC, los titulares pueden ingresar a Estados Unidos por tierra sin necesidad de tramitar el formulario I-94 , siempre que permanezcan dentro de la franja fronteriza autorizada. Esa zona varía según el estado: 25 millas en Texas y California, 55 en Nuevo México y 75 en Arizona.

La estadía dentro de esa franja está limitada a 30 días. Para viajes más largos o fuera de la zona permitida, es necesario solicitar el I-94 en el propio puerto de entrada. La tarjeta no habilita el ingreso por vía aérea, y en cada cruce terrestre los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) definen la autorización final.