Los rieles de ventanas y en ventanales suelen acumular tierra y suciedad, pues son zonas de difícil acceso al momento de limpiar.

Para combatir esta problemática, el papel higiénico puede convertirse en un gran aliado, pues si se lo coloca directamente sobre el riel para luego correr la ventana, puede ayudar a recolectar la tierra acumulada en esta zona.

Cómo usar el papel higiénico en los rieles para limpiar

El proceso consiste en poner una tira de papel higiénico sobre el riel de la ventana o el ventanal para cubrir la zona donde se observa la tierra acumulada.

El próximo paso es simplemente correr la ventana sobre el papel reiteradas veces, pues con el movimiento, la ventana hará que el papel recorra el riel y ayude a levantar la suciedad que se concentra ahí.

El papel higiénico en los rieles de la ventana puede ayudar a desprender suciedad. Shutterstock

Para qué funciona el truco casero con papel higiénico

EL principal objetivo de este truco es retirar de manera sencilla y rápida la suciedad acumulada en los rieles, aprovechando el movimiento de la propia ventana y los elementos presentes en el hogar.

Si se quiere, al papel higiénico se le puede incluso rociar un producto de limpieza de preferencia para, una vez retirado, limpiar la zona con un trapo húmedo y luego uno seco.