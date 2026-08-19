Cada vez que se planee viajar al exterior es necesario verificar que el pasaporte cumpla con los requisitos que impone cada país para el ingreso. En el caso de Estados Unidos, el documento debe contar con seis meses de vigencia y presentarse sin ningún tipo de roturas o manchas .

Esta regla debe ser cumplida también por los estadounidenses que deseen viajar al exterior. Su función es evitar que el viajero quede indocumentado durante el periodo de viaje.

¿Qué requisitos debe cumplir el pasaporte para el ingreso y salida de Estados Unidos?

El pasaporte de los extranjeros que quieran ingresar a Estados Unidos debe encontrarse vigente y contar con una validez restante mínima de seis meses, más allá del periodo previsto para la estadía. Aunque los ciudadanos de algunos países están exentos de esta regla.

En el caso de los ciudadanos estadounidenses que salgan del país, deben verificar las condiciones que establece el destino , ya que el tiempo de vigencia que debe conservar el pasaporte puede variar según la nación y también la necesidad de tramitar un visado.

Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Ingreso y salida de extranjeros: ¿Qué documentos necesitan presentar?

Los documentos requeridos dependen de la nacionalidad, el estatus migratorio y el motivo del viaje. Para un visitante extranjero, los principales documentos que pueden ser necesarios son:

Pasaporte válido y con la vigencia exigida según su nacionalidad.

Visa estadounidense vigente , cuando corresponda según el país de origen y el propósito del viaje.

Autorización ESTA aprobada , para quienes sean elegibles para viajar bajo el Programa de Exención de Visa.

Formulario I-94 , cuando corresponda. Este registro permite consultar, entre otros datos, la fecha hasta la cual el viajero fue autorizado a permanecer en Estados Unidos.

Green Card (Formulario I-551) u otra documentación migratoria válida, en el caso de residentes permanentes. Para determinados viajes también puede corresponder un permiso de reingreso u otro documento de viaje.

Tener una visa, un ESTA u otro documento de viaje no garantiza por sí solo la admisión.