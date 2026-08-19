El sistema de puntos de Nueva York permite al estado suspender o revocar los permisos cuando se acumula cierta cantidad en el historial de conducir.

El sistema de puntos bajo el que se rige el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York ayuda al estado a identificar a los conductores de riesgo y suspenderlos, en el caso de que se exceda el límite de puntos.

El objetivo de esta herramienta es fomentar una mejor y más efectiva seguridad vial. Además, el sistema está organizado para que los puntos se asignen solamente cuando el conductor sea declarado culpable de la infracción cometida.

El Gobierno suspende una por una las licencias de conducir: ¿Cuántos puntos suman esta y otras infracciones?

Antes de conocer cuántos puntos suma cada infracción, es necesario saber cómo se calculan los puntos y cuál es la penalización para cada tope. Quienes acumulen 11 puntos o más en 24 meses, su licencia puede ser suspendida. Si acumula 6 o más puntos en un periodo de 18 meses, deberá pagar una tarifa de Evaluación de Responsabilidad del Conductor.

Exceso de velocidad sin especificar cuánto: 3 puntos.

Entre 1 y 10 mph por encima del límite: 3 puntos.

Entre 11 y 20 mph por encima: 4 puntos.

Entre 21 y 30 mph por encima: 6 puntos.

Entre 31 y 40 mph por encima: 8 puntos.

Más de 40 mph por encima: 11 puntos.

Exceso de velocidad en una zona de obras: 8 puntos.

Conducir bajo los efectos del alcohol o drogas: 11 puntos.

Operación agravada de un vehículo sin licencia válida: 11 puntos.

Circular con un vehículo de altura excesiva/impactar un puente: 8 puntos.

Conducción imprudente: 5 puntos.

Pasar un autobús escolar detenido: 8 puntos.

Abandonar el lugar de un accidente con lesiones personales: 5 puntos.

No ejercer el debido cuidado al conducir: 5 puntos.

Facilitar la operación agravada sin licencia: 5 puntos.

Participar en carreras o competencias de velocidad: 5 puntos.

Seguir demasiado cerca a otro vehículo: 4 puntos.

Usar el celular u otro dispositivo electrónico portátil mientras se conduce: 5 puntos.

Adelantamiento indebido, cambio de carril inseguro, circular a la izquierda del centro o en dirección incorrecta: 3 puntos.

Violar un semáforo, señal de STOP o de ceda el paso: 3 puntos.

No ceder el derecho de paso: 3 puntos.

Infracción en un cruce ferroviario: 5 puntos.

Abandonar un incidente con daños materiales o lesiones a un animal doméstico: 3 puntos.

Infracción de sistemas de retención que involucre a un menor de 16 años: 3 puntos.

Quienes acumulen 11 puntos o más en 24 meses, su licencia puede ser suspendida. Si acumula 6 o más puntos en un periodo de 18 meses, deberá pagar una tarifa de Evaluación de Responsabilidad del Conductor. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

¿A quiénes les pueden suspender la licencia de conducir por infracciones?

Acumular puntos no es la única razón por la que pueden suspenderle la licencia. También existen otras infracciones que conllevan este tipo de medidas: