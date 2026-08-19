No todos los ciudadanos pueden acceder a este trámite. Si no se cumplen estos requisitos, se debe solicitar uno nuevo.

El pasaporte americano solo puede ser renovado cuando el solicitante cumple con los requisitos establecidos por el Departamento de Estado. Entre las condiciones que se deben cumplir se incluye que el documento no presente deterioro grave mayor al esperado por el uso y el paso del tiempo.

Las aerolíneas pueden negarle el embarque si el pasaporte no cumple con los requisitos necesarios para considerarse válido. En estos casos, ya que no se puede renovar, se debe solicitar un nuevo ejemplar.

Estados Unidos prohíbe renovar y suspende los pasaportes: ¿Quiénes no pueden renovar el pasaporte?

Una persona no puede renovar su pasaporte cuando se da alguna de estas situaciones:

El pasaporte anterior fue emitido cuando la persona tenía menos de 16 años.

El documento fue emitido hace 15 años o más.

El pasaporte se encuentra dañado.

El documento fue reportado como perdido o robado.

El pasaporte no refleja el nombre legal actual de la persona y no se cuenta con la documentación para acreditar el cambio.

El pasaporte americano solo puede ser renovado cuando el solicitante cumple con los requisitos establecidos por el Departamento de Estado ChatGPT

El trámite que deben realizar los ciudadanos que presenten el documento con deterioro físico

Quienes tengan un pasaporte dañado no pueden acceder al procedimiento habitual de renovación, y el Departamento de Estado exige que se solicite un nuevo documento a través del Formulario DS-11 .

Un pasaporte se puede considerarse dañado cuando:

Daños provocados por agua.

Moho u manchas.

Desgarros significativos.

Marcas no oficiales.

Páginas faltantes arrancadas.

Perforaciones.

El desgaste normal no obliga a reemplazar el documento.