Estados Unidos, así como varios países del mundo, solicitan la presentación del pasaporte para poder realizar viajes internacionales, ya sea que se trate de ingresar o salir, o de ciudadanos o extranjeros. No obstante, el pasaporte debe cumplir con una condición obligatoria para que te dejen viajar y no pierdas el vuelo, por lo que es necesario que te asegures de que cumple con ella y antes de ir al aeropuerto para evitar inconvenientes. Para viajar se debe poder presentar un pasaporte vigente y que tenga al menos 6 meses de validez restante al momento de llevar a cabo el viaje. Esto quiere decir que si tu pasaporte está vencido, no podrás viajar y si está pronto a vencer, podrían negarte el embarque. En Estados Unidos, los pasaportes se deben renovar de forma obligatoria cada 10 años. Más allá del viaje en cuestión, un pasaporte vencido no es válido para ingresar a otros países ni para cruzar fronteras. La Transportation Security Administration (TSA) acepta varias formas de verificación en los controles de seguridad. Entre ellos se acepta: En algunos vuelos domésticos, se pueden aceptar documentos vencidos hasta 2 años después de su fecha de caducidad, solo para verificar la identidad. Esto no es posible en el caso de vuelos internacionales y tampoco garantiza que puedas viajar, además, pueden someterte a controles adicionales. Según el Departamento de Estado, no todos los pasaportes pueden renovarse. Si fueron emitidos hace más de 15 años, o cuando la persona era menor de 16, el documento se debe tramitar desde cero presentando el formulario DS-11. Además, tampoco se puede acceder al trámite de renovación quienes tengan pasaportes dañados, o tengan un nombre distinto sin documentación legal. Para viajes internacionales la presentación de un pasaporte válido es de caracter obligatorio, pero no es lo mismo para vuelos dentro de Estados Unidos. En esos casos, la TSA cuenta con el servicio de Confirm ID que permite verificar la identidad de forma online antes de ir al aeropuerto.