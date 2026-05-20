El pasaporte americano es un documento esencial para ciudadanos y extranjeros naturalizados que deseen viajar hacia o desde Estados Unidos, pues en ambos casos se solicitará este documento para realizar este tipo de traslados.

En ese marco, la vigencia no es el único dato que debe corroborarse con respecto a este documento, sino también las condiciones físicas del ejemplar a presentar, pues determinados daños y marcas lo convierten en uno completamente inválido para viajar.

Estados Unidos prohibirá el ingreso y la salida del país a quienes presenten este pasaporte americano

Al momento de viajar, se prohíbe la presentación de cualquier ejemplar que tenga

Daños por agua (incluyendo moho y manchas)

Un desgarro significativo

Marcas no oficiales en la página de datos

Páginas de visado que faltan (arrancadas, rasgadas o cortadas)

Perforaciones

El Departamento de Estado indica que, en estos casos, será necesario presentar un nuevo ejemplar con el Formulario DS-11.

Es importante destacar que los daños considerados “desgaste normal por uso” no requieren del cambio de pasaporte, por ejemplo, la curva del pasaporte en las esquinas o páginas abanicados.

Los pasaportes sumamente dañados no pueden usarse para viajar.

Cómo solicitar un nuevo pasaporte americano en estos casos

Para realizar el trámite desde cero es esencial cumplir con la siguiente documentación e instancias

Completar el formulario DS-11 Brindar evidencia de ciudadanía estadounidense física (certificado de nacimiento, por ejemplo) Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación Adjuntar una imagen de pasaporte aceptable junto con la solicitud Pagar las tarifas correspondientes (USD 195 si se tramitan tanto libreta como tarjeta de pasaporte)

Cuando el trámite se esté procesando, un correo electrónico se lo notificará a cada solicitante. El estado de la gestión puede consultarse en este link.