En la sesión de apertura de este miércoles, 20 de mayo de 2026,del Peso dominicano cotiza a 58.63 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.05% en relación con el día anterior.

La cotización del peso dominicano retrocedió 1.38% en la última semana y acumula una caída de 2.70% en el último año, lo que señala una tendencia bajista reciente.

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Conocé la cotización de este miércoles, 20 de mayo de 2026.

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 9.82%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 11.06%.

La cotización del peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato 1 indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Este comportamiento sugiere una apreciación en el peso dominicano, lo cual puede estimular un ambiente económico más favorable.

A medida que esta tendencia continúa, podría generar confianza entre los inversores y fomentar un crecimiento en el mercado local. Sin embargo, es importante seguir monitoreando los factores que podrían influir en esta variación, ya que la sostenibilidad de la tendencia dependerá de las condiciones económicas globales y nacionales.

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¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso dominicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso dominicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar peso dominicano en USA