La cotizaciónde la Libra esterlina este miércoles 20 de mayo en Estados Unidos es de 0.75 USD. Dicho costo presenta una variación del -0.01% en comparación con la jornada anterior.

En el mercado de la libra esterlina, la última semana registró un avance de 2.68%, pero en el último año acumuló una disminución de -30.72%, indicando una recuperación reciente dentro de una tendencia anual negativa.

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Conocé la cotización de este miércoles, 20 de mayo de 2026.

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 8.50%, es considerablemente mayor que su volatilidad anual del 6.37%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, registrando un dato de 1. Esto indica un incremento en su valor en relación con las fluctuaciones recientes del mercado.

La tendencia de la Libra esterlina ha sido estable en los días previos, lo que sugiere que, aunque hoy haya un aumento, la moneda había mantenido un comportamiento constante sin grandes variaciones.

Este fenómeno puede reflejar una creciente confianza en la economía británica entre los inversores.

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¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar libra esterlina en USA

para finalizar, compara tipos de cambio y comisiones entre bancos y cajeros, evita casas de cambio en aeropuertos, usa tarjetas sin comisión por transacciones en el extranjero, rechaza la conversión dinámica y lleva algo de efectivo para gastos menores.