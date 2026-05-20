América Latina se prepara para ingresar a una nueva era de megaestructuras urbanas con un proyecto que promete cambiar para siempre el skyline de la región. Una gigantesca torre de última generación busca convertirse en el edificio más alto del continente y en una de las obras arquitectónicas más impactantes del mundo moderno.

Construyen el edificio más alto de América Latina

Se trata de la Torre Rise, que se construye en Monterrey, México. Este rascacielos fue diseñado para convertirse en:

El edificio más alto de América Latina

Uno de los rascacielos más altos del hemisferio occidental

Un nuevo símbolo arquitectónico para México

Tendrá 96 pisos habitables y una altura superior a los 470 metros.

La Torre Rise, en Monterrey, se convertirá en el edificio más alto de América Latina con más de 470 metros de altura. Fuente: El Cronista. ChatGPT

Tendrá tecnología de última generación

El proyecto incorpora tecnología y diseño de última generación, incluyendo:

Fachada inteligente de vidrio y acero

Sistemas avanzados de eficiencia energética

Diseño antisísmico de alta resistencia

Espacios residenciales, comerciales y corporativos integrados

Será una de las mayores obras de ingeniería en el mundo

El edificio requerirá:

Estructuras especiales para soportar vientos extremos

Sistemas avanzados de cimentación

Tecnología de elevadores de ultra alta velocidad

Materiales de última generación

Por su escala, es considerada una de las obras más ambiciosas del continente.