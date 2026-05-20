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América Latina se prepara para ingresar a una nueva era de megaestructuras urbanas con un proyecto que promete cambiar para siempre el skyline de la región. Una gigantesca torre de última generación busca convertirse en el edificio más alto del continente y en una de las obras arquitectónicas más impactantes del mundo moderno.
Construyen el edificio más alto de América Latina
Se trata de la Torre Rise, que se construye en Monterrey, México. Este rascacielos fue diseñado para convertirse en:
- El edificio más alto de América Latina
- Uno de los rascacielos más altos del hemisferio occidental
- Un nuevo símbolo arquitectónico para México
Tendrá 96 pisos habitables y una altura superior a los 470 metros.
Tendrá tecnología de última generación
El proyecto incorpora tecnología y diseño de última generación, incluyendo:
- Fachada inteligente de vidrio y acero
- Sistemas avanzados de eficiencia energética
- Diseño antisísmico de alta resistencia
- Espacios residenciales, comerciales y corporativos integrados
Será una de las mayores obras de ingeniería en el mundo
El edificio requerirá:
- Estructuras especiales para soportar vientos extremos
- Sistemas avanzados de cimentación
- Tecnología de elevadores de ultra alta velocidad
- Materiales de última generación