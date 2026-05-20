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La cotizacióndel Quetzal guatemalteco este miércoles 20 de mayo en Estados Unidos es de 7.62 USD. Dicho importe presenta una variación del 2.2% en comparación con la jornada anterior.
En el mercado del Quetzal guatemalteco, la cotización mostró un cambio semanal de 2.14% y una variación anual de 1.46%, señalando una evolución positiva reciente.
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La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana
La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana ha sido del 23.17%, lo que indica un comportamiento inestable, ya que supera la volatilidad anual del 19.88%.
Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, el valor de la moneda ha ido en aumento, lo que podría ser un indicativo de mayor estabilidad económica.
El alza en el valor del Quetzal sugiere una mayor confianza en la economía local, lo cual es un buen signo para el comercio y las inversiones en el país. Sin embargo, es importante monitorizar cómo se comportará esta tendencia en los próximos días para evaluar su sostenibilidad.
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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?
Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:
- Transferencias bancarias internacionales
- Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)
- Transferencias peer-to-pee
- Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.
Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.
¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco en Estados Unidos?
Para cambiar Quetzal guatemalteco a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.
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Consejos para cambiar o comprar quetzal guatemalteco en USA
- Contrasta las tasas de conversión y recargos antes de intercambiar tu efectivo.
- Prescinde de intercambiar cantidades considerables de dinero en destinos turísticos o terminales aéreas.
- Reflexiona sobre la posibilidad de intercambiar una mínima suma de para costos iniciales y posteriormente retirar dinero en efectivo de un cajero automático utilizando una tarjeta de débito o crédito.
- Explora y contrasta las distintas alternativas antes de modificar tu efectivo con el fin de conseguir la tasa de cambio más beneficiosa.