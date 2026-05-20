El Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene potestad legal para presentarse en el domicilio de cualquier contribuyente —ciudadano o extranjero— sin previo aviso y embargar bienes en el momento.

La agencia eliminó las visitas sorpresivas de rutina en 2023, pero mantuvo esta excepción para casos en que los activos corren riesgo de ser ocultados o transferidos antes de que el gobierno pueda recuperarlos .

Las situaciones que habilitan una visita sin aviso incluyen la entrega de citaciones y órdenes de comparecencia judicial y operativos de ejecución vinculados al embargo de bienes que podrían quedar fuera del alcance del gobierno.

¿Cuándo el IRS puede llegar a tu casa sin avisar?

Las visitas sin previo aviso quedan reservadas para dos situaciones: cuando un agente debe entregar una citación o subpoena o cuando hay un operativo de embargo en curso . En esos casos, la ley no exige notificación previa para impedir que el contribuyente mueva los activos.

Estas situaciones representan apenas unos pocos cientos de casos por año, frente a las decenas de miles de visitas que se realizaban antes de la reforma. Pero quienes acumulan deuda fiscal significativa, inconsistencias en sus declaraciones o historial de incumplimiento reiterado concentran el mayor riesgo.

La agencia eliminó las visitas sorpresivas de rutina en 2023, pero mantuvo excepciones para casos en que los activos corren riesgo de ser ocultados o transferidos antes de que el gobierno pueda recuperarlos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué bienes puede embargar el IRS y qué hacer si aparece en tu puerta?

El IRS puede ejecutar embargos sobre una amplia variedad de activos:

Bienes sujetos a embargo

Cuentas bancarias

Salarios y pagos de terceros

Vehículos e inmuebles

Equipamiento comercial

Inversiones y cuentas de retiro (en ciertos casos)