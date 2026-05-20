La cotizacióndel Peso colombiano este miércoles 20 de mayo en Estados Unidos es de 3,791.79 USD. Dicho importe presenta una variación del -0.15% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano subió 0.10%, pero en el último año acumuló -3.72%, lo que señala una leve mejora reciente frente a una tendencia anual aún negativa.

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La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Peso colombiano fue de 1.72%, lo que es considerablemente menor que la volatilidad anual de 12.85%, lo que sugiere que su comportamiento en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior.

La cotización del peso colombiano en el día de hoy muestra una tendencia creciente, considerando que el dato de 1 se encuentra en 1. Esto indica que el valor de la moneda ha experimentado una mejora en comparación con los días anteriores.

En los días pasados, la cotización había fluctuado, pero la reciente subida sugiere un impulso positivo en el mercado. Esta tendencia al alza podría estar influenciada por factores económicos favorables o decisiones políticas que generan confianza en la moneda.

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¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar peso colombiano en Estados Unidos