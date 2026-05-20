La cotizacióndel Peso mexicano este miércoles 20 de mayo en Estados Unidos es de 17.38 USD. Dicho importe presenta una variación del -0.16% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, el Peso mexicano avanzó 0.93%, pero en el último año acumuló una caída de 9.35%, señalando una recuperación reciente tras un periodo de depreciación.

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La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, con un 6.21%, es menor que la volatilidad anual de 7.62%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con el último año.

Hoy, la cotización del Peso mexicano presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 indica que la relación con los días anteriores ha sido favorable. Esto sugiere que la moneda ha experimentado un fortalecimiento en su valor frente a otras divisas.

En los días recientes, el dato de -1 ha mostrado un incremento, lo que resalta un cambio positivo en la percepción del mercado hacia el Peso. Este aumento podría atribuirse a factores económicos internos que han mejorado la confianza en la moneda.

En conclusión, la tendencia actual evidencia un optimismo en los mercados sobre la estabilidad económica del país.

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¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar peso mexicano en Estados Unidos