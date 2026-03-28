Los controles migratorios de Estados Unidos contemplan que ciudadanos, extranjeros naturalizados y visitantes que tengan el pasaporte vencido o no hayan completado su renovación pueden enfrentar severas complicaciones al momento de salir o ingresar al país. La vigencia del documento se vuelve un requisito central en un contexto de mayores exigencias para viajar. Las autoridades remarcan que el pasaporte es indispensable para cualquier traslado internacional y que, si está vencido o en proceso de renovación, pierde validez automáticamente. Esto podría impedir que miles de personas viajen si no completan el trámite dentro del plazo establecido. El pasaporte vigente es el documento clave para cruzar fronteras. Sin él, no está permitido embarcar vuelos internacionales ni completar los controles migratorios. Las autoridades explican que no se permite viajar con pasaportes vencidos, incluso si la fecha de expiración es reciente. Además, cuando una persona inicia el proceso de renovación, el documento anterior queda invalidado y ya no puede utilizarse. Quienes hayan postergado el trámite quedan automáticamente fuera del sistema de viajes internacionales hasta contar con un nuevo documento válido. Si bien Estados Unidos no puede prohibir a largo plazo el ingreso al país de un ciudadano estadounidense con pasaporte vencido, las aerolíneas sí tienen la facultad de negar el abordaje al avión a cualquier persona que no tenga este documento en regla. El Gobierno permite renovar el pasaporte en línea en determinados casos, siempre que se cumplan condiciones específicas. Entre los requisitos principales se encuentra que el documento debe haber sido válido por 10 años y no haber expirado hace más de cinco años. También se exige que la persona no tenga cambios en sus datos personales y que no tenga viajes previstos dentro de las próximas seis semanas. Para iniciar la solicitud se necesita además una foto digital, datos personales completos y un medio de pago. El costo es de u$s 130 para la libreta del pasaporte, con cargos adicionales si se solicitan otros formatos o envíos más rápidos. Uno de los principales problemas detectados es el uso de sitios no oficiales que prometen acelerar el proceso. Las autoridades advierten que estos servicios no están autorizados y pueden generar fraudes o demoras. También es frecuente que las solicitudes sean rechazadas por errores en la información o por no completar el trámite de forma personal, ya que no se permite que terceros lo hagan en nombre del solicitante. Además, si el organismo requiere información adicional y no se responde dentro del plazo establecido, el proceso puede cancelarse. En ese caso, la persona deberá iniciar nuevamente la renovación, lo que puede extender aún más los tiempos y afectar cualquier plan de viaje.