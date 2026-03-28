La licencia de conducir es un documento de suma importancia en Estados Unidos. En los últimos meses, diversos estados han modificado sus regulaciones con el fin de fortalecer la seguridad vial, estableciendo criterios para determinar qué conductores no podrán renovar este documento. Para obtener la aprobación del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), estas personas deberán cumplir con una normativa esencial. De no ser así, se verán imposibilitadas para volver a conducir. Con el objetivo de minimizar los siniestros viales, las autoridades del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de ciertos estados han implementado nuevas medidas de seguridad. Una de las más relevantes refiere a los conductores que superan los 65 años. Este cambio tiene como finalidad asegurar que las personas de edad avanzada mantengan estándares de seguridad al conducir, permitiendo así la verificación directa de su aptitud física y visual. Las personas en esta categoría podrán renovar su documento únicamente de manera presencial. En consecuencia, ya no tendrán acceso a la metodología virtual para mantener la vigencia de este documento.