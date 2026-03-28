La Administración del Seguro Social (SSA) informa a todos los adultos mayores sobre la edad que sus documentos identificatorios deben reflejar para poder solicitar sus beneficios por jubilación y recibir un monto incrementado. Es importante señalar que, aunque la agencia federal permite la reclamación de estos beneficios a partir de los 62 años, siempre que se hayan acumulado los 40 créditos requeridos, existe una edad específica que permite obtener el monto máximo otorgado por el Seguro Social. La jubilación aplazada es aquella que se entrega a las personas que aguardan hasta después de haber alcanzado su edad plena para presentar su solicitud y comenzar a recibir beneficios. “Si decide aplazar recibir sus beneficios hasta después de cumplir su plena edad de jubilación, aumentaremos la cantidad de sus beneficios por un porcentaje determinado, dependiendo del año en que nació“, afirmó SSA. En este sentido, todas las personas con un documento que evidencie su nacimiento en 1956 y que aún no hayan reclamado su dinero estando en condiciones de hacerlo, podrán comenzar a recibir este año la prestación máxima. Este aumento se añadirá de manera automática y aumentará conforme cada mes que se decida esperar a recibir la jubilación después de la edad plena hasta los 70 años. Por el contrario, la jubilación temprana se concede a aquellos que solicitan sus beneficios antes de alcanzar la edad plena de jubilación. Aunque una de sus principales ventajas es la posibilidad de recibir dinero por más tiempo, la SSA establece que se aplican descuentos por cada mes que se percibe antes de lo previsto. Además, es importante considerar que estos descuentos pueden afectar significativamente el monto total de los beneficios a largo plazo. Por lo tanto, es recomendable evaluar cuidadosamente las implicaciones financieras antes de optar por esta modalidad de jubilación. En caso de reclamar la jubilación al alcanzar la edad plena, no habrá ninguna deducción sobre la prestación.