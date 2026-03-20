El pasaporte americano es un documento fundamental para todos los ciudadanos que desean salir del país y visitar un destino internacional, pues en general las autoridades lo solicitarán como parte de los documentos obligatorios para realizar este tipo de traslados. En ese sentido, un paso previo clave antes de viajar es verificar que esta credencial se encuentre en vigencia, pues la presentación de un documento desactualizado puede llevar a que se prohíba el vuelo al exterior. El pasaporte americano para adultos tiene una vigencia total de 10 años. Una vez haya superado este plazo, pierde validez absoluta para viajar. En este contexto, será necesario renovarlo online, por correo o en persona, según corresponda, para preservar su vigencia y que sea aceptado al momento de trasladarse internacionalmente. Es importante considerar, además, que muchas aerolíneas exigen que cuente con una validez futura de al menos 6 meses para poder habilitar los viajes fuera del país. De acuerdo con lo especificado por las autoridades, no se podrá renovar ninguno de los siguientes ejemplares En estos casos es necesario presentar el formulario DS-11 en persona. El único escenario en el que Estados Unidos permite utilizar un pasaporte vencido es para acreditar la identidad en los aeropuertos al realizar vuelos nacionales. En esta situación, el documento se admite con hasta dos años de caducidad.