Mantener la vigencia del pasaporte estadounidense es esencial para todos los ciudadanos que desean realizar viajes internacionales, pues se encuentra en la lista de documentos obligatorios para realizar este tipo de traslados. En ese marco, el Departamento de Estado advierte en su sitio web oficial que no todos los pasaportes califican para el trámite de renovación, pues algunos deben solicitarse desde cero, como si nunca se hubieran tramitado en un primer lugar. De acuerdo con lo explicado por las autoridades, no se permitirá la renovación de ningún pasaporte que haya sido emitido hace más de 15 años. Es decir, al momento, ningún pasaporte tramitado antes de marzo de 2011. En estos casos, la gestión deberá volver a realizarse a través de la presentación del formulario DS-11. Además, según lo detallado por USA.gov, los pasaportes que cumplan con alguna de las características enlistadas a continuación tampoco podrán ser renovados Toda la documentación necesaria para la nueva solicitud deberá entregarse a un centro autorizado de aceptación de pasaportes y, con ese fin, el aplicante deberá Si bien tanto la tarjeta pasaporte como la libreta cuentan con una validez de 10 años y se tramitan con los mismos formularios, tan sólo la libreta pasaporte será aceptada para realizar vuelos internacionales.