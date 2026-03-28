En un esfuerzo por mantener actualizados sus equipos de combate, el Ejército de los Estados Unidos ya está a la espera de una nueva versión mejorada de su clásico tanque M-1 Abrams, esta vez, con un giro conceptual que implica más resistencia y mayor tecnología en comparación con los modelos anteriores. Combinando las características más destacadas de las actualizaciones previas y añadiendo sistemas de última generación, la iniciativa de desarrollar este tanque está centrada en un objetivo puntual: brindar mayor protección para los soldados estadounidenses. De acuerdo con lo especificado por el Oficial Ejecutivo del Programa para Sistemas de Combate Terrestre, Glenn Dean, esta nueva versión, conocida como M-1E3, surgió como consecuencia del guerra entre Rusia y Ucrania que “ha puesto de manifiesto la necesidad crítica de protecciones integradas para los soldados, construidas desde dentro en lugar de añadir”. El programa M-1E3 se basó en una recomendación de la Junta de Ciencias del Ejército, que sugería una financiación de 2,900 millones de dólares. Aunque el Ejército no ha hecho pública la inversión destinada a este equipo, se prevé que esta suma será crucial para su desarrollo. El desarrollo incorporará las principales capacidades del M-1A2 SEPv4 y se basará en una arquitectura modular de sistemas abiertos, un estándar que facilita la integración y actualización de componentes tecnológicos. Este enfoque permitirá realizar mejoras de manera más ágil y con un uso más eficiente de recursos, además de posibilitar el diseño de un tanque con menor peso estructural y mayor nivel de protección. Según la información oficial publicada en diciembre de 2025, el Ejército tiene la intención de acelerar el desarrollo del M-1E3, con el objetivo de que esté operativo en un plazo de 24 a 30 meses, lo que implicaría una reducción considerable del límite inicial establecido para 2030. Se anticipa que en el transcurso de este año se entreguen y se encuentren operativos los 3 prototipos restantes de este modelo. “Los nuevos tanques serán completamente controlados por software, requerirán una tripulación más reducida, serán modulares y estarán dotados de un sistema de protección activa. Una vez que el Ejército los reciba, las tripulaciones probarán los tanques y posteriormente determinarán sus necesidades”, afirmaron las autoridades.