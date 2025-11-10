Obtener una Green Card en Estados Unidos acredita la residencia permanente y permite trabajar, estudiar, acceder a beneficios y eventualmente aplicar a la ciudadanía.

Sin embargo, conservarla exige algo más que cumplir con los plazos, implica mantener lazos tangibles y demostrables con el país. Perder estos vínculos que prueban el compromiso real con la vida en el territorio estadounidense pueden interpretarse como abandono voluntario del estatus, lo que lleva, a su vez, a una deportación inmediata.

Atención inmigrantes: el error más común que puede hacerte perder la Green Card

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) asegura que el error más frecuente entre quienes poseen una Green Card o residencia permanente en Estados Unidos es viajar al extranjero por lapsos extendidos sin poder demostrar su intención real de regresar a vivir en el país.

Aunque muchos residentes consideran que su estatus es permanente e incondicional, las leyes migratorias estadounidenses establecen que la residencia puede perderse por “abandono” si se interpreta que la persona ya no mantiene lazos tangibles ni compromiso de vida en el país.

“Un residente permanente legal puede perder su estatus si permanece fuera de los Estados Unidos por un período prolongado y no puede demostrar que su ausencia fue temporal”, advierte el comunicado oficial de la agencia.

Atención Green Card: ¿Por cuánto tiempo pueden permanecer fuera del país sin perder el estatus legal?

El DHS y USCIS aclaran que no existe una cantidad de días que automáticamente derive en la revocación de la Green Card, pero ausencias mayores a 6 meses o un año pueden activar sospechas de abandono entre las autoridades.

Las autoridades también consideran otros factores de arraigo como:

Mantener domicilio estable o contrato de vivienda en Estados Unidos.

Conservar empleo activo o negocio registrado en el país.

Declarar impuestos federales y estatales como residente.

Mantener cuentas bancarias, licencias de conducir o seguros activos.

Tener familia inmediata (esposo/a, hijos) que resida permanentemente en Estados Unidos.

Estados Unidos nunca podrá prohibir la Green Card para los extranjeros que hagan este único tramite

Existe un documento que protege al viajero legalmente, demostrando que la salida del país tiene un motivo temporal, por trabajo, salud, estudios o asuntos familiares, y que mantiene vínculos activos con Estados Unidos.

Se trata del permiso de reingreso, que funciona como una garantía ante las autoridades migratorias de que el titular no ha abandonado su intención de vivir permanentemente en el país, incluso si su ausencia supera los seis meses o llega hasta los dos años.

¿Cuándo y cómo se solicita?