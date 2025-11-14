El pasaporte estadounidense es uno de los documentos más poderosos del mundo. Es que permite ingresar sin visa a más de 180 países y certifica la ciudadanía ante cualquier autoridad internacional. Sin embargo, su vigencia y validez no son absolutas.

Según las disposiciones oficiales del Departamento de Estado, el gobierno puede suspender, revocar o denegar un pasaporte si el titular se encuentra bajo determinadas condiciones legales o de seguridad.

Estados Unidos prohíbe y suspende los pasaportes de todas estas personas

El derecho a tener un pasaporte se reconoce como parte de la libertad de movimiento, pero el Título 22 del Código de Regulaciones Federales y la Ley de Pasaportes de 1926 facultan al gobierno estadounidense a restringir ese derecho en circunstancias específicas. A continuación, las principales:

1. Deudas fiscales significativas:

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede solicitar la suspensión del pasaporte de cualquier ciudadano con una deuda superior a USD 59.000. El Departamento de Estado niega nuevas emisiones o renovaciones hasta que la deuda se salde o se establezca un plan de pago.

2. Incumplimiento de manutención infantil:

El gobierno puede bloquear la emisión o renovación del pasaporte si el solicitante debe más de USD 2500 en manutención de hijos. El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) notifica la morosidad y el documento se suspende hasta que la deuda se regularice.

3. Órdenes judiciales o cargos penales graves:

Si una persona está bajo investigación, acusada o en libertad condicional por delitos federales o de terrorismo, el Departamento de Estado puede retener o revocar el pasaporte para impedir su fuga.

4. Seguridad nacional y terrorismo:

El secretario de Estado tiene autoridad para denegar un pasaporte a cualquier individuo cuya salida del país represente una amenaza a la seguridad nacional, la política exterior o los intereses vitales de Estados Unidos.

5. Fraude o falsificación documental:

Si el pasaporte fue obtenido mediante documentos falsos, identidad errónea o declaraciones engañosas, puede revocarse de inmediato y el titular puede enfrentar cargos federales.

Estados Unidos prohíbe y suspende los pasaportes de todas las personas en estas circunstancias. Fuente: Archivo.

¿Qué ocurre tras la suspensión del pasaporte?

Si un pasaporte es revocado, el titular recibe una notificación formal por escrito. El documento deja de ser válido inmediatamente y debe devolverse al Departamento de Estado.

En algunos casos, se permite la emisión de un pasaporte limitado (por ejemplo, solo para regresar a Estados Unidos). La persona puede apelar la decisión, pero mientras el caso esté abierto, no puede viajar internacionalmente.