Estados Unidos toma el pasaporte como un documento de alta seguridad. A diferencia de la licencia de conducir o la tarjeta estatal de identificación, el pasaporte permite viajar, ingresar y residir fuera del país, acceder a consulados, pedir asistencia oficial y demostrar nacionalidad en el extranjero.

Por ese motivo, el gobierno exige que el documento se mantenga actualizado, con fotografías recientes y datos verificables.

Todos los ciudadanos y extranjeros que no completaron este trámite a tiempo perderán sus pasaportes para siempre

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que ningún pasaporte que supere los 15 años desde su fecha de emisión podrá ser renovado de forma automática ni utilizado como documento válido para viajar, identificarse o realizar trámites consulares.

La norma alcanza tanto a ciudadanos estadounidenses como a extranjeros naturalizados, sin excepción, y aplica a todos aquellos que dejaron que el documento venciera por un período prolongado sin gestionarlo nuevamente.

Un pasaporte con más de 15 años es tratado como inválido, suspendido o sujeto a cancelación, y no puede reactivarse por correo ni mediante formularios simplificados.

Estados Unidos prohíbe renovar y suspende todos los pasaportes con más de 15 años de antigüedad. Fuente: Archivo.

¿Hay alguna posibilidad para no perder los pasaportes?

La única opción es solicitar un pasaporte nuevo desde cero, lo que implica presentar nuevamente pruebas de identidad, documentación ciudadana, fotografías y formularios completos.

El proceso puede requerir entrevistas, verificación adicional, análisis de antecedentes y tiempos más prolongados que una renovación estándar. Además, la autoridad se reserva el derecho de rechazar la solicitud si detecta inconsistencias documentales o falta de información verificable.