La inteligencia artificial predice cuáles podrían ser las ciudades más propensas a caer en la Tercera Guerra Mundial. Fuente: Archivo.

Mientras gran parte del mundo observa las tensiones en Europa del Este y los conflictos persistentes en Medio Oriente, un número creciente de expertos advierte que el foco real de una posible escalada global podría estar mucho más cerca de lo que se imagina, América Latina.

La región, históricamente considerada un territorio de estabilidad relativa, se ha convertido en los últimos años en un espacio estratégico donde Estados Unidos y China compiten de manera cada vez más directa por influencia económica, militar y territorial.

Este enfrentamiento silencioso entre las dos potencias más grandes del planeta está transformando el mapa político latinoamericano y encendiendo alarmas sobre el riesgo de que un conflicto local, económico o territorial pueda escalar de forma imprevisible.

Ni Europa ni Medio Oriente: la Tercera Guerra Mundial podría comenzar en este continente

La rivalidad entre Estados Unidos y China ahora se extiende a sectores críticos como la infraestructura portuaria, el control marítimo, la energía, los minerales estratégicos y las telecomunicaciones. Desde México hasta Chile, pasando por Panamá, Brasil, Perú y Argentina, los dos gigantes buscan alianzas que aumenten su presencia y reduzcan la influencia del rival.

China financia y construye obras clave, puertos, canales, ferrocarriles, represas, proyectos mineros y redes 5G, mientras Estados Unidos intenta recuperar terreno con acuerdos militares, programas de cooperación y presión diplomática.

Esta competencia directa convierte a América Latina en una zona de tensión estratégica que podría derivar en choques políticos o económicos de alto impacto.

Expertos afirman que la Tercera Guerra Mundial podría comenzar en América Latina. Fuente: Grok.

Señales de militarización en América Latina: qué está pasando en la región

Aunque América Latina no vive guerras interestatales desde hace décadas, en los últimos años comenzaron a aparecer señales de militarización que muestran un cambio en el panorama geopolítico.

Estas tendencias no implican un conflicto inmediato, pero sí revelan un aumento de la presencia, influencia y estrategias militares en varios países del continente.