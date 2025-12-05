La histórica tienda de café ubicada en 209 SE First St, conocida por décadas como el punto más emblemático de Las Palmas, cerró sus puertas definitivamente después de años de servicio, encuentros sociales y tradición gastronómica.

El cierre sorprendió a vecinos, turistas y clientes frecuentes que consideraban este local como un ícono cultural y uno de los sitios más representativos de Miami.

Adiós para siempre al café más querido de la ciudad

La tienda más emblemática de Las Palmas, ubicada en 209 SE First St, cerró sus puertas para siempre y dejó a toda la comunidad conmocionada. Durante años fue el punto de encuentro más querido del centro y un lugar histórico con ambiente artesanal, música, café tradicional y cientos de historias compartidas.

El cierre se produjo tras meses de dificultades económicas, alquiler elevado y menor movimiento en la zona. Vecinos y clientes se despidieron con largas filas, fotos del interior y publicaciones emotivas en redes sociales, describiendo la noticia como el fin de una verdadera institución local.

Aunque la marca Las Palmas seguirá operando en otros formatos, el cierre definitivo del local de 209 SE First St marca el final de una era, imposible de olvidar para quienes lo adoptaron como su segunda casa.

La tienda de café más emblemática de la ciudad cerró sus puertas para siempre. Fuente: Archivo.

Los motivos detrás del cierre de la cafetería más popular del país

Las razones detrás del cierre de la tienda de 209 SE First St combinan factores económicos y estructurales. Es que, tras el aumento sostenido del costo de alquiler, gastos de mantenimiento del edificio histórico, inflación prolongada y menor circulación peatonal en la zona en los últimos años, la viabilidad del negocio no soportó más.

A esto se sumó un cambio profundo en los hábitos de consumo, con un mercado que prioriza delivery, formatos rápidos y servicios digitales.

Fuentes cercanas confirmaron que la empresa intentó conservar el local, negociar condiciones con los propietarios del inmueble y ajustar el modelo operativo, pero el espacio se volvió financieramente insostenible sin sacrificar la identidad arquitectónica y tradicional del comercio.