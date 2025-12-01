El pasaporte estadounidense es un documento esencial para todos los ciudadanos que deban realizar viajes al exterior, ya sea por trabajo o por placer, se trata de una identificación internacional exigida por las autoridades y que, generalmente, debe tener al menos 6 meses de validez futura .

En ese sentido, el Departamento de Estado detalló que ciertos ejemplares no sólo dejaron de considerarse válidos para viajar, sino que, además, tampoco califican para el trámite de renovación por el momento en el que fueron inicialmente solicitados.

Los pasaportes de EE.UU. tienen una vigencia máxima de 10 años, por lo que cualquier documento que exceda este límite quedará completamente inválido para viajar fuera del país.

En esa línea y de acuerdo con lo especificado por las autoridades, no puede renovarse ningún pasaporte que haya sido tramitado hace más de 15 años. Es decir, cualquier ejemplar gestionado antes de diciembre de 2010 dejó de ser elegible para actualizarse mediante renovación.

En estos casos, será necesario solicitar un nuevo ejemplar como si se lo estuviera tramitando desde cero con el formulario DS-11 y en alguno de los centros de pasaportes autorizados.

Paso a paso del trámite para obtener un nuevo pasaporte si no renové dentro del plazo

Para poder llevar a cabo la solicitud de un nuevo pasaporte, las instancias que deben cumplirse son las siguientes

Completar el formulario DS-11 Brindar evidencia de ciudadanía estadounidense en físico (certificado de nacimiento, por ejemplo) Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación Adjuntar una imagen de pasaporte junto con la solicitud Pagar las tarifas correspondientes (son USD 195 si se tramitan tanto libreta como tarjeta de pasaporte)

Toda la información debe entregarse a un centro autorizado de pasaportes.

