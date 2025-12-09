Estados Unidos prohíbe renovar y suspende el pasaporte de ciudadanos y extranjeros naturalizados que no presentan un requisito esencial al iniciar el trámite. La revisión se volvió más estricta y los rechazos aumentaron en gestiones presenciales.

La medida impacta tanto a adultos como a padres que solicitan documentos para menores . Muchos solicitantes llegan sin el elemento obligatorio y esto produce demoras, cancelaciones inmediatas y la suspensión temporal del proceso.

¿Cuál es el documento obligatorio que genera la suspensión del pasaporte?

El trámite exige presentar una identificación física con fotografía emitida por el gobierno. Si el solicitante no lleva este documento —o no entrega la fotocopia requerida— la solicitud puede ser rechazada y quedar suspendida hasta corregir la falta.

El Departamento de Estado aclara que no se aceptan identificaciones digitales. El ID debe ser físico y acompañado de una fotocopia del frente y dorso en papel blanco tamaño estándar. Entre los Primary ID válidos se encuentran:

Documentos aceptados (Primary ID)

Pasaporte estadounidense vigente o vencido.

Licencia de conducir estatal o mejorada.

Certificados de Naturalización o Ciudadanía.

ID de empleado gubernamental.

ID militar o de dependiente.

Pasaporte extranjero vigente.

Matrícula Consular .

Green Card .

Global Entry, FAST, SENTRI o NEXUS.

IDs tribales nativas con foto.

El trámite exige presentar una identificación física con fotografía emitida por el gobierno. Foto: Archivo.

¿Qué hacer si el solicitante no tiene un Primary ID?

Quienes no cuentan con un documento principal deben presentar al menos dos identificaciones secundarias para evitar la suspensión. Estas alternativas permiten acreditar identidad cuando no se dispone de un ID físico con foto.

Las Secondary IDs incluyen licencias de otro estado, permisos sin foto, tarjetas de Seguro Social, registros de votante, credenciales laborales, yearbooks o licencias vencidas. En oficinas autorizadas, también puede utilizarse el Formulario DS-71 con un testigo verificador.

Documentos secundarios aceptados (Secondary ID)