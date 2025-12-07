En esta noticia ¿Cuál es el último feriado federal del 2025?

El Gobierno de los Estados Unidos publicó el calendario actualizado de los feriados restantes de 2025, una información clave para quienes buscan planificar escapadas, adelantar compras o simplemente disfrutar de un descanso antes de que termine el año.

A continuación, repasamos cuál es el último feriado nacional del año y qué significan para la vida cotidiana de millones de personas.

¿Cuál es el último feriado federal del 2025?

Cerrando el año, el país se prepara para su celebración más tradicional: Navidad, que este año llegará el jueves 25 de diciembre de 2025.

Foto: Shutterstock

Este feriado implica:

Cierre de bancos, escuelas y oficinas gubernamentales

Un aumento significativo en viajes y reuniones familiares

Actividades temáticas y eventos en las principales ciudades del país

Tanto Nueva York, con su famoso árbol del Rockefeller Center, como Los Ángeles y otras grandes urbes, se llenan de luces, decoraciones y festivales que atraen a turistas y residentes por igual.