El Gobierno de los Estados Unidos publicó el calendario actualizado de los feriados restantes de 2025, una información clave para quienes buscan planificar escapadas, adelantar compras o simplemente disfrutar de un descanso antes de que termine el año.

A continuación, repasamos cuál es el último feriado nacional del año y qué significan para la vida cotidiana de millones de personas.

¿Cuál es el último feriado federal del 2025?

Cerrando el año, el país se prepara para su celebración más tradicional: Navidad, que este año llegará el jueves 25 de diciembre de 2025.

Foto: Shutterstock
Este feriado implica:

  • Cierre de bancos, escuelas y oficinas gubernamentales
  • Un aumento significativo en viajes y reuniones familiares
  • Actividades temáticas y eventos en las principales ciudades del país

Tanto Nueva York, con su famoso árbol del Rockefeller Center, como Los Ángeles y otras grandes urbes, se llenan de luces, decoraciones y festivales que atraen a turistas y residentes por igual.