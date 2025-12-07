En esta noticia
El Gobierno de los Estados Unidos publicó el calendario actualizado de los feriados restantes de 2025, una información clave para quienes buscan planificar escapadas, adelantar compras o simplemente disfrutar de un descanso antes de que termine el año.
A continuación, repasamos cuál es el último feriado nacional del año y qué significan para la vida cotidiana de millones de personas.
¿Cuál es el último feriado federal del 2025?
Cerrando el año, el país se prepara para su celebración más tradicional: Navidad, que este año llegará el jueves 25 de diciembre de 2025.
Este feriado implica:
- Cierre de bancos, escuelas y oficinas gubernamentales
- Un aumento significativo en viajes y reuniones familiares
- Actividades temáticas y eventos en las principales ciudades del país
Tanto Nueva York, con su famoso árbol del Rockefeller Center, como Los Ángeles y otras grandes urbes, se llenan de luces, decoraciones y festivales que atraen a turistas y residentes por igual.