El Servicio de Impuestos Internos (IRS) detalla en su sitio web oficial a todos los contribuyentes cuáles son las medidas que pueden tomarse y afectar la tenencia o trámite del pasaporte cuando no se cumplen ciertas obligaciones tributarias.

Bajo la Fixing America’s Surface Transportation Act (FAST) o Ley de Reparación del Transporte Terrestre de los Estados Unidos de 2015 IRS se ve en la obligación de notificar al Departamento de Estado sobre los contribuyentes que tengan una deuda tributaria gravemente morosa pendiente.

En estas situaciones, las autoridades se verán en la obligación de revocar la tenencia o denegar la emisión o renovación del pasaporte del contribuyente.

IRS podrá quitar uno por uno el documento más preciado a quienes se encuentren en esta lista

El pasaporte americano es un documento esencial para todos los ciudadanos y extranjeros naturalizados que deseen viajar al exterior como estadounidenses.

En ese sentido, las autoridades advierten que, por ley, IRS debe notificar al Departamento de Estado sobre aquellos contribuyentes que tienen pendientes deudas gravemente morosas en su historial tributario.

IRS podrá quitar los pasaportes a quienes tengan deudas tributarias gravemente morosas. Fuente: archivo.

Se considera que una deuda tributaria gravemente morosa es una deuda de un impuesto federal sin pagar que supera los USD 62,000, de acuerdo con los montos pautados para 2024.

“Si usted es individualmente responsable de una deuda tributaria de más de 62,000 dólares (ajustado anualmente por la inflación), (incluidas las multas e intereses) y no paga la cantidad que adeuda o hace arreglos alternativos para pagar, podemos avisarle al Departamento de Estado que su deuda tributaria está gravemente morosa”, asegura el organismo.

En ese marco, el Departamento de Estado no emitirá ni renovará el pasaporte de ningún contribuyente que se encuentre en la lista oficial e incluso puede revocarlo.

Qué debo hacer si IRS toma esta medida

Las autoridades explican que aquellos contribuyentes que soliciten un pasaporte o intenten renovarlo con una deuda certificada, recibirán una carta del Departamento de Estado informando que se mantendrá la solicitud abierta durante 90 días desde el momento de emisión de la comunicación.

“Si el contribuyente no hace arreglos de pago satisfactorios con el IRS dentro de los 90 días posteriores a la fecha de la carta de denegación del Departamento de Estado, la solicitud de pasaporte del contribuyente será denegada y cerrada”, afirma IRS.