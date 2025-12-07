Cada año, millones de personas en Estados Unidos dejan para último momento la presentación de sus impuestos federales, sin saber que un simple retraso puede activar uno de los sistemas de cobro más estrictos del país.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) recordó que no presentar la declaración a tiempo —aunque se deba poco o incluso nada— puede desencadenar sanciones inmediatas que impactan en el salario, las cuentas bancarias y el acceso a futuros reembolsos.

Por qué es clave presentar los impuestos antes de la fecha límite

Presentar la declaración en tiempo y forma no solo evita intereses acumulados, sino que también impide que el contribuyente entre en la categoría de deudor moroso, una clasificación que habilita al IRS a tomar medidas sin pasar por un tribunal.

El organismo fiscal subraya que incluso quienes sí pagan sus impuestos, pero envían la declaración fuera de plazo, pueden enfrentar cargos adicionales que crecen con cada mes de retraso.

¿Quiénes están en riesgo?

La advertencia del IRS alcanza a:

Residentes permanentes

Extranjeros con ingresos en EE.UU.

Ciudadanos que viven dentro o fuera del país

Profesionales independientes

Trabajadores con salarios declarables

Cualquier persona con obligación fiscal federal puede quedar expuesta a acciones de cobro forzoso si incumple el trámite.

Las sanciones del IRS: qué puede pasar si no se presenta la declaración a tiempo

El IRS tiene autoridad para actuar sin orden judicial previa cuando detecta que un contribuyente ignora las notificaciones oficiales. Las medidas pueden afectar directamente el patrimonio y la estabilidad financiera.

1. Embargo de cuentas bancarias

El IRS puede congelar fondos y retirar dinero disponible para cubrir la deuda tributaria.

2. Retención de salarios

El empleador queda obligado a enviar parte del salario directamente al IRS hasta completar el pago.

3. Gravámenes sobre bienes e inmuebles

La deuda fiscal puede bloquear la venta o refinanciación de propiedades, autos, alquileres o inversiones.

4. Confiscación de bienes

En casos graves, el gobierno federal puede tomar posesión de vehículos, cuentas de ahorro e incluso inversiones a largo plazo.

5. Retención de reembolsos

Si el contribuyente tenía un reembolso pendiente, el IRS lo aplica automáticamente a la deuda hasta saldarla.

Cómo evitar sanciones y quiénes deben actuar de inmediato

El IRS recomienda presentar la declaración incluso si no se cuenta con todo el dinero para pagar. En muchos casos, el organismo ofrece planes de pago, extensiones y opciones para evitar medidas extremas.

Deben prestar especial atención quienes: