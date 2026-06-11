Instacart permite comprar en Costco sin membresía y recibir los productos en el domicilio. La opción está disponible para cualquier usuario registrado en la aplicación que tenga cobertura de entrega en su zona, lo que convierte a esta herramienta en una alternativa real para quienes no viven cerca de una tienda o no quieren pagar la suscripción anual.

La membresía básica de Costco cuesta u$s 65 al año. Sin ella, comprar a través de Instacart implica un recargo de hasta 15% sobre los precios del warehouse, pero el acceso a productos al por mayor puede seguir siendo más económico que una compra estándar en otro supermercado.

¿Cómo comprar en Costco sin membresía a través de Instacart?

El proceso es idéntico al de cualquier otra tienda en la plataforma: ingresar a Instacart, buscar Costco entre las opciones disponibles y agregar productos al carrito. No se solicita número de membresía al momento del pago.

Los productos de marca propia Kirkland Signature están disponibles sin restricciones, incluyendo artículos de alta rotación como aceite de oliva, papel de cocina y snacks en presentaciones grandes. La única excepción es el Food Court: los pedidos no incluyen el hot dog ni la pizza, que solo se pueden comprar en tienda física.

Lo que hay que tener en cuenta antes de ordenar

Precios: los artículos tienen un recargo frente a los precios del warehouse; los miembros que vinculen su número de membresía acceden a precios más bajos.

Stock: si un producto no está disponible, el comprador de Instacart consulta en tiempo real; conviene tener el teléfono a mano durante la compra.

Devoluciones: sin membresía , no es posible gestionar devoluciones en tienda física. El trámite debe hacerse directamente a través de la app de Instacart.

El proceso es idéntico al de cualquier otra tienda en la plataforma: ingresar a Instacart, buscar Costco entre las opciones disponibles y agregar productos al carrito.

¿Cuándo conviene hacerse socio en lugar de usar Instacart sin membresía?

El recargo de hasta 15% hace que la membresía se pague sola a partir de u$s 430 en compras anuales. Quienes usen este método con frecuencia —incluso desde distintas ciudades o durante viajes— pueden llegar a ese umbral más rápido de lo esperado.

Para quienes ya tienen membresía, vincular el número en el perfil de Instacart desbloquea precios más bajos de forma inmediata. Sin embargo, los titulares de membresía Executive deben tener en cuenta que el reembolso anual del 2% no aplica a compras hechas por Instacart: para acumular ese beneficio, la compra debe realizarse directamente desde el sitio de entrega de Costco, que también opera con tecnología de Instacart.