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La Residencia Permanente Condicional es un estatus migratorio temporal.

La Residencia Permanente Condicional es un estatus migratorio temporal que otorga el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS) que posee dos años de validez en lugar de diez como una tradicional.

El titular debe solicitar la eliminación de las condiciones para conservar su estatus como residente legal: sin este paso, no podrán extender el permiso a través de la renovación.

Tarjeta de residencia permanente: ¿Quiénes no podrán renovarla?

El USCIS otorga este tipo de residencia permanente a dos grupos de personas:

Cónyuges de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes cuyo matrimonio tenía menos de dos años cuando se aprobó el permiso , o cuando ingresaron a Estados Unidos con una visa de inmigrante basada en ese matrimonio.

Determinados inversionistas inmigrantes que obtuvieron la residencia a través de programas de inversión (visa EB-5).

El titular debe solicitar la eliminación de las condiciones para conservar su estatus como residente legal. El Cronista | Shutterstock y EFE

Cancelar las condiciones de la residencia permanente: ¿Cómo hacerlo?

Ya que los residentes permanentes condicionales no pueden renovar la green card válida por dos años, el procedimiento para cancelar las condiciones de su permiso es especial.

Deberán presentar una solicitud para eliminar las condiciones dentro de los 90 días previos al vencimiento de la tarjeta de residencia permanente.

Dependiendo de la vía que utilizaron para obtener la residencia deberán presentar:

Formulario I-751 : para quienes obtuvieron la residencia por matrimonio.

En esta caso, se debe probar que la unión fue legitima y que no se celebró solamente con fines migratorias. Debe presentarse en conjunto con el conyugue a menos de que se apliquen reglas excepcionales.

Formulario I-829: para quienes obtuvieron la residencia a través de un programa de inversión.

Renovar la Tarjeta de Residencia Permanente: ¿Cómo renovarla?