En Los Ángeles, Nueva York y Houston se encuentran ubicados importantes aeropuertos internacionales de Estados Unidos, que año tras año reciben a miles de turistas y viajeros en general.

Los interesados en viajar hacia estos destinos o cualquier otra terminal aérea del país tendrán que verificar que su pasaporte cumpla con un requisito de manera rigurosa: debe encontrarse en total vigencia.

De no disponer de una identificación internacional en fecha, tanto autoridades como aerolíneas negarán el ingreso, por lo que revisar la fecha de pasaporte antes de comenzar a planear el viaje es fundamental para renovarlo si resulta necesario.

Viajar a Los Ángeles, Nueva York y Houston desde el exterior: requisitos de pasaporte que todos los visitantes deben conocer

Estados Unidos establece como regla general que todos los viajeros presenten un documento completamente en fecha no sólo durante la totalidad de su estadía sino también durante seis meses adicionales al momento pautado de salida.

Esta regla sólo se exime para los nacionales de países que forman parte del conocido como “Club de los 6 meses”, quienes tendrán que presentar pasaporte válido únicamente durante el tiempo del viaje.

Contar con un pasaporte completamente en fecha es esencial para que se habilite el traslado a Estados Unidos. Shutterstock

Es fundamental considerar que contar con un documento en regla no sólo es necesario al momento de viajar. También se solicitará como parte de los requisitos de cumplimiento obligatorio para poder gestionar, por ejemplo, una visa americana.

Otros puntos esenciales que las autoridades aeroportuarias revisarán

Antes de permitir cualquier traslado, las autoridades tendrán en cuenta también aspectos como