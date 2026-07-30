En la sesión de apertura de este jueves, 30 de julio de 2026,del Peso mexicano cotiza a 17.44 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.01% en relación con el día anterior.

El peso mexicano muestra una evolución a la baja: en la última semana retrocedió 0.47% y en el último año acumula una caída de 6.55%, indicando una tendencia negativa.

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La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue de 5.22%, la cual es menor que la volatilidad anual de 7.47%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato 1 es positivo. En particular, en comparación con los días anteriores, la moneda ha experimentado un ligero aumento, lo que sugiere un fortalecimiento frente a otras divisas.

Esta tendencia parece ser el resultado de factores económicos favorables. Si la moneda mantiene este comportamiento, podría indicar un clima de confianza en el mercado que podría impulsar aún más su valor en el futuro.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso mexicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso mexicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar peso mexicano en USA

para finalizar, en EE. UU. compara tasas y comisiones, evita cambiar en aeropuertos, prioriza bancos o cajeros y usa tarjetas sin comisión por transacciones internacionales, llevando siempre identificación válida.