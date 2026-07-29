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Todos los extranjeros que deseen ingresar a Estados Unidos deberán presentar un pasaporte que se encuentre dentro de su periodo de vigencia, además de una visa americana válida que se corresponda con el motivo del viaje o una Autorización Electrónica de Viaje ESTA si el país de origen pertenece al Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program).
No obstante, aquellos extranjeros que residan en Estados Unidos y sean elegibles para solicitar la Residencia Permanente, podrán presentar el Formulario I-485. Una vez aprobada, estos extranjeros, entre los que se pueden encontrar mexicanos y colombianos, podrán ingresar solamente presentando la Tarjeta de Residencia Permanente (Green Card).
Formulario I-485: ¿Quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos?
La Solicitud para Registrar la Residencia Permanente o Ajustar Estatus, técnicamente conocido como Formulario I-485, es un paso fundamental que deben completar quienes quieran obtener una Green Card sin salir del país.
Para ello, el solicitante debe ser considerado elegible por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Entre los principales requisitos que se deben cumplir:
- Estar físicamente presente en el país.
- Haber ingresado a Estados Unidos tras una admisión o permiso legal.
- Ser elegible para recibir una visa de inmigrante.
- Tener una visa de inmigrante disponible al momento de presentar la solicitud.
- Ser admisible en Estados Unidos.
- Presentar el Formulario I-485 junto con la documentación exigida.
Podrán acceder al ajuste de estatus:
- Trabajadores patrocinados por un empleador.
- Familiares inmediatos o patrocinados por ciudadanos o residentes permanentes.
- Refugiados y asilados que cumplan con los requisitos legales.
- Beneficiarios de programas humanitarios y otras categorías que prevé la legislación migratoria.
¿A qué habilita que te aprueben el Formulario I-485?
Cuando el solicitante se convierte en Residente Permanente legal de Estados Unidos y obtiene un Green Card, puede:
- Vivir de forma permanente en Estados Unidos.
- Trabajar legalmente para cualquier empleador sin necesitar una visa de trabajo.
- Entrar y salir del país respetando las normas migratorias que apliquen.
- Patrocinar a determinados familiares que decidan migrar.
- Solicitar la ciudadanía estadounidense a través de la naturalización si se reúnen los requisitos de residencia y elegibilidad.
¿Cómo gestionar la Residencia Permanente en Estados Unidos?
Para obtener la Residencia Permanente se deben seguir los siguientes pasos:
- Verificar la categoría migratoria que corresponde y la elegibilidad.
- Presentar una petición de inmigrante cuando sea necesaria.
- Completar y enviar el Formulario I-485 con la documentación de respaldo y la evidencia que se requiera.
- Asistir a la cita para la toma de datos biométricos, fotografía y firma.
- En el caso de que USCIS lo considere necesario, acudir a una entrevista consular.