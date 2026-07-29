En esta noticia

Todos los extranjeros que deseen ingresar a Estados Unidos deberán presentar un pasaporte que se encuentre dentro de su periodo de vigencia, además de una visa americana válida que se corresponda con el motivo del viaje o una Autorización Electrónica de Viaje ESTA si el país de origen pertenece al Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program).

No obstante, aquellos extranjeros que residan en Estados Unidos y sean elegibles para solicitar la Residencia Permanente, podrán presentar el Formulario I-485. Una vez aprobada, estos extranjeros, entre los que se pueden encontrar mexicanos y colombianos, podrán ingresar solamente presentando la Tarjeta de Residencia Permanente (Green Card).

Soluciones.Mezclar vinagre, bicarbonato de sodio y detergente: por qué lo recomiendan y para qué sirve
Avances.Construyen el río más extenso de América Latina: abastecerá de agua a una de las regiones con más sequía y será un hito en este país

Formulario I-485: ¿Quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos?

La Solicitud para Registrar la Residencia Permanente o Ajustar Estatus, técnicamente conocido como Formulario I-485, es un paso fundamental que deben completar quienes quieran obtener una Green Card sin salir del país.

Para ello, el solicitante debe ser considerado elegible por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Entre los principales requisitos que se deben cumplir:

  • Estar físicamente presente en el país.
  • Haber ingresado a Estados Unidos tras una admisión o permiso legal.
  • Ser elegible para recibir una visa de inmigrante.
  • Tener una visa de inmigrante disponible al momento de presentar la solicitud.
  • Ser admisible en Estados Unidos.
  • Presentar el Formulario I-485 junto con la documentación exigida.

Podrán acceder al ajuste de estatus:

  • Trabajadores patrocinados por un empleador.
  • Familiares inmediatos o patrocinados por ciudadanos o residentes permanentes.
  • Refugiados y asilados que cumplan con los requisitos legales.
  • Beneficiarios de programas humanitarios y otras categorías que prevé la legislación migratoria.
La Solicitud para Registrar la Residencia Permanente o Ajustar Estatus, técnicamente conocido como Formulario I-485, es un paso fundamental que deben completar quienes quieran obtener una Green Card sin salir del país.
La Solicitud para Registrar la Residencia Permanente o Ajustar Estatus, técnicamente conocido como Formulario I-485, es un paso fundamental que deben completar quienes quieran obtener una Green Card sin salir del país. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

¿A qué habilita que te aprueben el Formulario I-485?

Cuando el solicitante se convierte en Residente Permanente legal de Estados Unidos y obtiene un Green Card, puede:

  • Vivir de forma permanente en Estados Unidos.
  • Trabajar legalmente para cualquier empleador sin necesitar una visa de trabajo.
  • Entrar y salir del país respetando las normas migratorias que apliquen.
  • Patrocinar a determinados familiares que decidan migrar.
  • Solicitar la ciudadanía estadounidense a través de la naturalización si se reúnen los requisitos de residencia y elegibilidad.

¿Cómo gestionar la Residencia Permanente en Estados Unidos?

Para obtener la Residencia Permanente se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Verificar la categoría migratoria que corresponde y la elegibilidad.
  2. Presentar una petición de inmigrante cuando sea necesaria.
  3. Completar y enviar el Formulario I-485 con la documentación de respaldo y la evidencia que se requiera.
  4. Asistir a la cita para la toma de datos biométricos, fotografía y firma.
  5. En el caso de que USCIS lo considere necesario, acudir a una entrevista consular.

Esperar la decisión final del USCIS y en caso de ser aprobado, recibir la Tarjeta de Residencia Permanente por correo.