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Todos los extranjeros que deseen ingresar a Estados Unidos deberán presentar un pasaporte que se encuentre dentro de su periodo de vigencia.

Todos los extranjeros que deseen ingresar a Estados Unidos deberán presentar un pasaporte que se encuentre dentro de su periodo de vigencia, además de una visa americana válida que se corresponda con el motivo del viaje o una Autorización Electrónica de Viaje ESTA si el país de origen pertenece al Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program).

No obstante, aquellos extranjeros que residan en Estados Unidos y sean elegibles para solicitar la Residencia Permanente, podrán presentar el Formulario I-485. Una vez aprobada, estos extranjeros, entre los que se pueden encontrar mexicanos y colombianos, podrán ingresar solamente presentando la Tarjeta de Residencia Permanente ( Green Card ).

Formulario I-485: ¿Quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos?

La Solicitud para Registrar la Residencia Permanente o Ajustar Estatus, técnicamente conocido como Formulario I-485, es un paso fundamental que deben completar quienes quieran obtener una Green Card sin salir del país.

Para ello , el solicitante debe ser considerado elegible por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) . Entre los principales requisitos que se deben cumplir:

Estar físicamente presente en el país.

Haber ingresado a Estados Unidos tras una admisión o permiso legal.

Ser elegible para recibir una visa de inmigrante.

Tener una visa de inmigrante disponible al momento de presentar la solicitud.

Ser admisible en Estados Unidos.

Presentar el Formulario I-485 junto con la documentación exigida.

Podrán acceder al ajuste de estatus:

Trabajadores patrocinados por un empleador.

Familiares inmediatos o patrocinados por ciudadanos o residentes permanentes.

Refugiados y asilados que cumplan con los requisitos legales.

Beneficiarios de programas humanitarios y otras categorías que prevé la legislación migratoria.

La Solicitud para Registrar la Residencia Permanente o Ajustar Estatus, técnicamente conocido como Formulario I-485, es un paso fundamental que deben completar quienes quieran obtener una Green Card sin salir del país. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

¿A qué habilita que te aprueben el Formulario I-485?

Cuando el solicitante se convierte en Residente Permanente legal de Estados Unidos y obtiene un Green Card, puede:

Vivir de forma permanente en Estados Unidos.

Trabajar legalmente para cualquier empleador sin necesitar una visa de trabajo.

Entrar y salir del país respetando las normas migratorias que apliquen.

Patrocinar a determinados familiares que decidan migrar.

Solicitar la ciudadanía estadounidense a través de la naturalización si se reúnen los requisitos de residencia y elegibilidad.

¿Cómo gestionar la Residencia Permanente en Estados Unidos?

Para obtener la Residencia Permanente se deben seguir los siguientes pasos:

Verificar la categoría migratoria que corresponde y la elegibilidad. Presentar una petición de inmigrante cuando sea necesaria. Completar y enviar el Formulario I-485 con la documentación de respaldo y la evidencia que se requiera. Asistir a la cita para la toma de datos biométricos, fotografía y firma. En el caso de que USCIS lo considere necesario, acudir a una entrevista consular.

Esperar la decisión final del USCIS y en caso de ser aprobado, recibir la Tarjeta de Residencia Permanente por correo.