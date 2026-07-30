Elegir el apellido de un hijo suele ser una decisión tomada de común acuerdo entre ambos padres. Sin embargo, cuando ese consenso no existe, la legislación prevé un mecanismo específico para evitar que el trámite de inscripción quede paralizado.

En estos casos, el Registro Civil puede intervenir y definir el orden de los apellidos mediante un sorteo , una medida contemplada por la normativa vigente para garantizar que el recién nacido sea inscripto sin demoras y con pleno reconocimiento de su identidad.

¿Cuándo el Registro Civil decide por sorteo el apellido de un hijo?

La legislación argentina establece que, al momento de inscribir el nacimiento, los padres pueden elegir de común acuerdo cuál de sus apellidos figurará primero en el acta de nacimiento.

No obstante, cuando no existe un acuerdo entre ambos progenitores sobre el orden de los apellidos, el Registro Civil debe resolver la situación mediante un sorteo , evitando así que el trámite quede pendiente de manera indefinida.

El objetivo de esta disposición es garantizar el derecho a la identidad del recién nacido y asegurar que la inscripción pueda completarse dentro de los plazos legales.

¿Qué dice la ley sobre el apellido de los hijos en Argentina?

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De acuerdo con el Código Civil y Comercial de la Nación, los hijos matrimoniales y extramatrimoniales cuyos dos vínculos filiales hayan sido reconocidos deben ser inscriptos con el primer apellido de alguno de los padres, según el orden que estos acuerden.

Si ambos progenitores desean incorporar los dos apellidos, también pueden hacerlo, respetando el orden consensuado entre ellos.

En cambio, cuando ese consenso no existe, la normativa determina que el Registro Civil resolverá el orden mediante un sorteo, sin privilegiar automáticamente el apellido del padre o el de la madre.

¿Qué ocurre si uno de los padres registra solo al hijo?

La normativa también contempla situaciones en las que el nacimiento es inscripto por uno solo de los progenitores.

En esos casos:

Si únicamente se encuentra determinada la filiación materna , el niño llevará el apellido de la madre.

Si únicamente está determinada la filiación paterna , llevará el apellido del padre.

Cuando posteriormente se reconoce la segunda filiación, los padres podrán solicitar la incorporación del otro apellido conforme a lo establecido por la legislación vigente.

¿Se puede modificar el apellido después de la inscripción?

Una vez realizada la inscripción del nacimiento, el apellido solo puede modificarse en los casos previstos por la ley.

Entre las situaciones contempladas se encuentran:

Resoluciones judiciales.

Procesos de adopción.

Rectificaciones registrales.

Otras causas expresamente autorizadas por la normativa.

Por este motivo, las autoridades recomiendan que los padres definan con claridad el orden de los apellidos antes de iniciar el trámite de inscripción.

Cómo funciona el trámite de inscripción del nacimiento

El nacimiento debe ser registrado ante el Registro Civil correspondiente para que el menor obtenga su partida de nacimiento y pueda acceder posteriormente a otros documentos oficiales.

Durante este procedimiento, los padres deberán presentar la documentación requerida y definir el nombre y los apellidos del recién nacido conforme a las reglas establecidas por la legislación argentina.

Si no logran un acuerdo respecto del orden de los apellidos, será el propio Registro Civil quien lo determine mediante el mecanismo de sorteo previsto por la ley.