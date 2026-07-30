IRS pone a disposición de los contribuyentes estadounidenses créditos y deducciones tributarias.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) pone a disposición de los contribuyentes estadounidenses créditos y deducciones tributarias siempre y cuando cumplan con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma.

Uno de los créditos más reclamados del país es el Crédito Tributario por Ingreso de Trabajo (EITC, se acuerdo a su nombre en inglés Earned Income Tax Credit), que tiene como objetivo brindar alivio a trabajadores de medianos y bajos ingresos con y sin hijos.

IRS confirma más pagos del EITC: ¿Quién podrá recibirlo?

Podrán reclamar el Crédito Tributario por Ingreso de Trabajo todos los contribuyentes americanos que cumplan con estos requisitos:

Tener ingresos de trabajo , ya sea por empleo, un negocio propio u honorarios por servicios prestados .

Debe ser ciudadano estadounidense o residente legal durante todo el año.

Debe contar con un Número de Seguro Social (SSN).

Si tiene hijos, deben calificar y cumplir con los requisitos de elegibilidad.

Si no tiene hijos, debe tener entre 25 y 64 años.

Para reclamarlo, deben tener ingresos de trabajo, ya sea por empleo, un negocio propio u honorarios por servicios prestados.

¿Cuáles son los montos del Crédito Tributario por Ingreso de Trabajo?

Los montos cambian en base a la cantidad de hijos calificados que registre el contribuyente que reclame el Crédito Tributario por Ingreso de Trabajo. Para el año fiscal 2026 los montos serán:

Sin hijos: USD 664.

Con 1 hijo: USD 4.427.

Con 2 hijos: USD 7.316.

Con 3 o más hijos: USD 8.231.



