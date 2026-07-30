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El Servicio de Impuestos Internos (IRS) pone a disposición de los contribuyentes estadounidenses créditos y deducciones tributarias siempre y cuando cumplan con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma.

Uno de los créditos más reclamados del país es el Crédito Tributario por Ingreso de Trabajo (EITC, se acuerdo a su nombre en inglés Earned Income Tax Credit), que tiene como objetivo brindar alivio a trabajadores de medianos y bajos ingresos con y sin hijos.

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Podrán reclamar el Crédito Tributario por Ingreso de Trabajo todos los contribuyentes americanos que cumplan con estos requisitos:

  • Tener ingresos de trabajo, ya sea por empleo, un negocio propio u honorarios por servicios prestados.
  • Debe ser ciudadano estadounidense o residente legal durante todo el año.
  • Debe contar con un Número de Seguro Social (SSN).
  • Si tiene hijos, deben calificar y cumplir con los requisitos de elegibilidad.
  • Si no tiene hijos, debe tener entre 25 y 64 años.
Para reclamarlo, deben tener ingresos de trabajo, ya sea por empleo, un negocio propio u honorarios por servicios prestados.
Para reclamarlo, deben tener ingresos de trabajo, ya sea por empleo, un negocio propio u honorarios por servicios prestados.

¿Cuáles son los montos del Crédito Tributario por Ingreso de Trabajo?

Los montos cambian en base a la cantidad de hijos calificados que registre el contribuyente que reclame el Crédito Tributario por Ingreso de Trabajo. Para el año fiscal 2026 los montos serán:

  • Sin hijos: USD 664.
  • Con 1 hijo: USD 4.427.
  • Con 2 hijos: USD 7.316.
  • Con 3 o más hijos: USD 8.231.