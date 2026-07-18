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Para salir o ingresar de Estados Unidos, la mayoría de ciudadanos extranjeros deben presentar un pasaporte vigente y, dependiendo de su nacionalidad y el motivo del viaje, una visa o autorización de viaje aprobada.

No obstante, quienes ya residen legalmente en Estados Unidos pueden avanzar hacia la obtención de la Green Card, que les permite vivir y trabajar de forma permanente en el país, además de viajar al exterior y volver cumpliendo determinadas normas.

Para gestionarla, es necesario presentar el Formulario I-485, siempre que el solicitante reúna las condiciones de elegibilidad que establece el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

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Formulario I-485: ¿Cómo funciona y a qué habilita la Green Card?

El Formulario I-485, también llamado Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus, es el documento que permite a personas que ya se encuentran legalmente en Estados Unidos solicitar la Green Card sin tener que regresar a su país para completar el trámite consular.

Cuando el formulario es aprobado por los agentes migratorios, el solicitante se convierte en residente permanente legar y accede a diversos derechos:

  • Residir permanentemente en el país
  • Trabajar para cualquier empleador si visa laboral
  • Estudiar en instituciones educativas estadounidenses
  • Viajar al extranjero y regresar a Estados Unidos, siguiendo las normas migratorias
  • Solicitar la ciudadanía cuando se reúnan los requisitos establecidos por la ley
Quienes ya residen legalmente en Estados Unidos pueden avanzar hacia la obtención de la Green Card, que les permite vivir y trabajar de forma permanente en el país.
Quienes ya residen legalmente en Estados Unidos pueden avanzar hacia la obtención de la Green Card, que les permite vivir y trabajar de forma permanente en el país. El Cronista | Shutterstock y EFE

Requisitos para poder gestionar el Formulario I-485

Para presentar el Formulario I-485, el solicitante debe cumplir con estas condiciones generales:

  • Estar físicamente presente en el país
  • Ser elegible para una categoría de residencia permanente:
    • Vinculo familiar
    • Empleo
    • Refugio
    • Asilo
    • Otras
  • Tener una petición de inmigrante aprobada o poder presentarla de forma simultánea cuando la normativa lo permita
  • Contar con una visa de inmigrante disponible al momento de presentar la solicitud cuando la categoría lo requiera
  • Completar el Formulario I-485, con la documentación de respaldo, la firma correspondiente y las tarifas aplicables
  • Asistir a la cita de toma de fatos biométricos y cumplir con las entrevistas programadas por USCIS

Limitaciones de la Green Card y condiciones de residencia

Si bien la Tarjeta de Residencia Permanente otorga permanencia legal, no equivale a la ciudadanía estadounidense. Además, los titulares deben cumplir con las reglas y obligaciones para conservar este estatus:

  • Mantener la residencia principal en Estados Unidos
  • Evitar ausencias prolongadas, ya que se tomará como abandono de residencia
  • Respetar las leyes federales, estatales y locales: determinados delitos pueden terminar en la pérdida de estatus o deportación
  • Informar a USCIS sobre cualquier cambio de domicilio
  • Llevar una vida acorde al estatus obtenido y renovar la Green Card cuando corresponda