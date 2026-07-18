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Para salir o ingresar de Estados Unidos, la mayoría de ciudadanos extranjeros deben presentar un pasaporte vigente y, dependiendo de su nacionalidad y el motivo del viaje, una visa o autorización de viaje aprobada.
No obstante, quienes ya residen legalmente en Estados Unidos pueden avanzar hacia la obtención de la Green Card, que les permite vivir y trabajar de forma permanente en el país, además de viajar al exterior y volver cumpliendo determinadas normas.
Para gestionarla, es necesario presentar el Formulario I-485, siempre que el solicitante reúna las condiciones de elegibilidad que establece el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
Formulario I-485: ¿Cómo funciona y a qué habilita la Green Card?
El Formulario I-485, también llamado Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus, es el documento que permite a personas que ya se encuentran legalmente en Estados Unidos solicitar la Green Card sin tener que regresar a su país para completar el trámite consular.
Cuando el formulario es aprobado por los agentes migratorios, el solicitante se convierte en residente permanente legar y accede a diversos derechos:
- Residir permanentemente en el país
- Trabajar para cualquier empleador si visa laboral
- Estudiar en instituciones educativas estadounidenses
- Viajar al extranjero y regresar a Estados Unidos, siguiendo las normas migratorias
- Solicitar la ciudadanía cuando se reúnan los requisitos establecidos por la ley
Requisitos para poder gestionar el Formulario I-485
Para presentar el Formulario I-485, el solicitante debe cumplir con estas condiciones generales:
- Estar físicamente presente en el país
- Ser elegible para una categoría de residencia permanente:
- Vinculo familiar
- Empleo
- Refugio
- Asilo
- Otras
- Tener una petición de inmigrante aprobada o poder presentarla de forma simultánea cuando la normativa lo permita
- Contar con una visa de inmigrante disponible al momento de presentar la solicitud cuando la categoría lo requiera
- Completar el Formulario I-485, con la documentación de respaldo, la firma correspondiente y las tarifas aplicables
- Asistir a la cita de toma de fatos biométricos y cumplir con las entrevistas programadas por USCIS
Limitaciones de la Green Card y condiciones de residencia
Si bien la Tarjeta de Residencia Permanente otorga permanencia legal, no equivale a la ciudadanía estadounidense. Además, los titulares deben cumplir con las reglas y obligaciones para conservar este estatus:
- Mantener la residencia principal en Estados Unidos
- Evitar ausencias prolongadas, ya que se tomará como abandono de residencia
- Respetar las leyes federales, estatales y locales: determinados delitos pueden terminar en la pérdida de estatus o deportación
- Informar a USCIS sobre cualquier cambio de domicilio
- Llevar una vida acorde al estatus obtenido y renovar la Green Card cuando corresponda