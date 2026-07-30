En la sesión de apertura de este jueves, 30 de julio de 2026,de la Libra esterlina cotiza a 0.75 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.16% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina tuvo una variación de -19.98%, mientras que en el último año acumuló un 56.38%, reflejando caída reciente pero fortaleza en el balance anual.

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La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de Libra esterlina, que fue del 4.91%, es menor que la volatilidad anual del 6.04%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a 2, lo que indica que ha habido un aumento continuo en su valor en comparación con los días anteriores. Este comportamiento sugiere que los inversores están confiando más en la moneda, posiblemente debido a factores económicos favorables.

A medida que esta tendencia positiva se mantiene, es probable que la confianza en la Libra esterlina siga creciendo, lo que podría atraer aún más inversión y fortalecer su posición en los mercados internacionales.

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Conocé la cotización de este jueves, 30 de julio de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este viernes, 16 de enero de 2026.

Recomendaciones para cambiar libra esterlina en Estados Unidos