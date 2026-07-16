El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó una nueva regla que habilita a USCIS a denegar por completo un trámite migratorio si detecta una firma inválida, incluso después de haberlo aceptado. La medida rige desde el 10 de julio de 2026 y elimina la posibilidad de corregir el error una vez presentado.

La regla fue publicada en el Registro Federal el 11 de mayo de 2026 y modifica el artículo 8 CFR 103.2(a)(7). Antes, un defecto de firma generaba un rechazo con devolución del dinero; ahora puede terminar en una denegación definitiva con pérdida total de la tarifa abonada.

¿Qué cambia exactamente con la nueva regla de firmas?

Hasta ahora, si USCIS encontraba una firma defectuosa, devolvía el paquete completo y el solicitante podía volver a presentarlo sin perder lo pagado. Con la nueva normativa, la agencia puede aceptar el trámite, cobrar la tarifa y denegarlo meses o incluso años después, cuando detecte el problema.

USCIS no enviará una Solicitud de Evidencia ni dará oportunidad de enviar una firma corregida sobre ese mismo expediente. Si el defecto se confirma, el resultado es directo: rechazo o denegación, sin posibilidad de subsanarlo dentro del mismo caso.

¿Qué firma es válida y cuál no según USCIS?

La agencia mantiene los mismos estándares de siempre, pero ahora castiga con más dureza su incumplimiento. Antes de presentar cualquier formulario conviene revisar este resumen:

Válidas: firma manuscrita con tinta; copias escaneadas, fotocopiadas o enviadas por fax de una firma original en tinta; firma electrónica solo dentro de los sistemas de presentación en línea autorizados por USCIS.

Inválidas: nombres escritos a máquina; imágenes de firma copiadas y pegadas; firmas generadas por software como DocuSign o Adobe Sign; sellos o estampas sin autorización expresa; firmas hechas por alguien sin autoridad para hacerlo; formularios en ediciones desactualizadas.

Con la nueva normativa, la agencia puede aceptar el trámite, cobrar la tarifa y denegarlo meses o incluso años después, cuando detecte el problema. Shutterstock

¿Cómo afecta esta medida a quienes tramitan una visa, residencia o ciudadanía?

La medida golpea especialmente a quienes presentan sus propios formularios, a familias que envían varios trámites juntos y a solicitantes que dependen de una fecha límite puntual. Un simple error de firma ahora puede significar perder el caso completo y el dinero invertido.

Si el trámite resulta denegado, el solicitante puede perder además el estatus o la protección legal que esa presentación sostenía mientras estaba pendiente. Por eso se recomienda firmar siempre a mano, verificar la edición vigente del formulario en uscis.gov y evitar herramientas de firma electrónica en documentos que se envíen en papel.

¿Quiénes corren mayor riesgo con la nueva regla?

No todos los perfiles están igual de expuestos. Estos son los casos donde el margen de error se redujo más: