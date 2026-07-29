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Cuando un contribuyente mantiene una deuda impositiva sin regularizar durante un período prolongado, las consecuencias pueden ir más allá de las notificaciones. En Estados Unidos, una vez agotadas las instancias de aviso, las autoridades fiscales pueden avanzar con medidas de cobro que afectan directamente las cuentas bancarias, los ingresos e incluso determinados bienes.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS), a través del Sistema Automatizado de Cobro (ACS), puede avanzar con embargos si el contribuyente no responde al Aviso Final de Intención de Embargo.

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El aviso de IRS que absolutamente nadie debe postergar

Antes de ejecutar un embargo, el IRS envía el Aviso Final de Intención de Embargo. A través de esta notificación clave, la agencia informa:

  • Detalle de la deuda pendiente
  • El plazo de hasta 30 días para responder o regularizar

Este es el último aviso antes de que se activen medidas de cobro.

El IRS puede embargar cuentas y bienes cuando un contribuyente ignora el Aviso Final de Intención de Embargo. Fuente: El Cronista.
El IRS puede embargar cuentas y bienes cuando un contribuyente ignora el Aviso Final de Intención de Embargo. Fuente: El Cronista.

IRS embarga automáticamente a todos los que hayan postergado este trámite

Si el contribuyente ignora este aviso final o no responde dentro de los plazos establecidos:

  • El caso pasa al sistema de cobro activo (ACS)
  • Se habilita el embargo sin nuevas advertencias
  • Se reduce drásticamente el margen de negociación

La falta de respuesta acelera el proceso.

IRS embarga todos estos bienes de manera inmediata

A través del ACS, el IRS puede aplicar:

  • Embargo de cuentas bancarias
  • Retención de salarios (wage garnishment)
  • Intervención sobre bienes y activos