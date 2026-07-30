En la apertura de mercados de este jueves, 30 de julio de 2026 en Estados Unidos, del Quetzal guatemalteco mantiene una cotización de 7.62 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 2.31%.

En el mercado del quetzal guatemalteco, la cotización registró un cambio de 2.07% en la última semana y una variación de 1.55% en el último año, lo que sugiere un impulso reciente superior al promedio anual.

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La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana ha sido del 24.06%, superando la volatilidad anual del 20.23%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato 1 es mayor que cero. Esto indica que, en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor y se ha fortalecido frente a otras divisas. A lo largo de la semana, los incrementos constantes en la cotización reflejan un ambiente económico favorable.

No obstante, es importante seguir monitoreando esta tendencia en los próximos días. Si el dato 1 se mantiene en cifras positivas, podríamos esperar un crecimiento sostenido del Quetzal, pero cualquier cambio a la baja podría revertir los avances recientes.

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Conocé la cotización de este jueves, 30 de julio de 2026.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar quetzal guatemalteco a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este martes, 14 de abril de 2026.

Consejos para cambiar o comprar quetzal guatemalteco en USA