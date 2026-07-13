Casarse con un ciudadano de Estados Unidos ya no garantiza la Green Card.

Durante años, casarse con un ciudadano estadounidense fue considerado uno de los caminos más directos para acceder a la Green Card. Sin embargo, las normas migratorias actuales y el aumento de los controles hicieron que ese proceso ya no resulte automático.

Aunque el matrimonio sigue siendo una base legal para solicitar la residencia permanente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) exige demostrar que la relación es auténtica y cumplir con una serie de requisitos cada vez más estrictos antes de aprobar la solicitud.

¿Por qué casarse con un ciudadano ya no garantiza obtener la Green Card?

Si bien el matrimonio con un ciudadano estadounidense continúa siendo una de las vías legales para solicitar la Green Card, USCIS analiza cada caso de manera individual y verifica que la unión no tenga como único objetivo obtener beneficios migratorios.

Las autoridades pueden solicitar pruebas adicionales, realizar entrevistas exhaustivas e incluso investigar el historial de la pareja para confirmar que el matrimonio es legítimo.

Por ese motivo, contraer matrimonio no implica una aprobación automática de la residencia permanente.

¿Qué requisitos deben cumplir las parejas?

Las parejas deben cumplir más requisitos para poder obtener la Green Card.

Los solicitantes deberán demostrar que mantienen una relación real y cumplir con todas las condiciones exigidas por las autoridades migratorias.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Acreditar que el matrimonio es legítimo y no fue celebrado únicamente para obtener beneficios migratorios.

Presentar documentación que respalde la convivencia o la relación.

Asistir a las entrevistas convocadas por USCIS .

Cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos por la legislación migratoria.

No estar alcanzados por causales de inadmisibilidad previstas por la ley.

Cada caso es evaluado de forma individual y la documentación presentada puede ser determinante para el resultado del trámite.

¿Qué pruebas puede solicitar USCIS?

Durante el proceso, las autoridades pueden requerir evidencia que permita comprobar que la relación es auténtica.

Entre los documentos más habituales figuran:

Contratos de alquiler o hipotecas compartidas.

Cuentas bancarias conjuntas.

Declaraciones de impuestos presentadas en conjunto.

Fotografías de la pareja.

Facturas o servicios a nombre de ambos.

Certificados de nacimiento de hijos en común, si los hubiera.

Cuanta más evidencia exista sobre la vida en común, mayores serán las posibilidades de demostrar la autenticidad del matrimonio.

¿Qué ocurre si USCIS detecta inconsistencias?

Cuando los oficiales encuentran diferencias en las declaraciones de la pareja, documentación insuficiente o indicios de un posible fraude, pueden solicitar información adicional o programar nuevas entrevistas.

En los casos más graves, la solicitud puede ser rechazada y los involucrados podrían enfrentar consecuencias migratorias o legales.

Por ese motivo, se recomienda responder con precisión durante todo el procedimiento y conservar la documentación que respalde la relación.

¿El matrimonio sigue siendo una vía para obtener la residencia permanente?

Sí. Casarse con un ciudadano estadounidense continúa siendo una de las formas previstas por la ley para solicitar la Green Card .

Sin embargo, el matrimonio representa el inicio del proceso, no su aprobación. La residencia permanente solo será concedida si el solicitante demuestra que cumple con todos los requisitos legales y supera satisfactoriamente las verificaciones realizadas por USCIS.