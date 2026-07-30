Quienes viajan al exterior con frecuencia conocen la importancia de mantener el pasaporte al día.

Quienes viajan al exterior con frecuencia conocen la importancia de mantener el pasaporte al día y renovarlo con un margen importante de tiempo para evitar inconvenientes a la hora de ingresar al país de destino o abordar el vuelo. Algunos, exigen que el documento tenga un mínimo restante de validez para permitir la entrada.

En países como Perú, Estados Unidos y México las autoridades migratorias pueden rechazar la entrada a quienes no cumplan con este requisito , incluso si ya tienen vuelos, hoteles y demás reservas confirmadas.

Los requisitos de Estados Unidos para ingresar: ¿Qué exige y a quienes?

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) confirmó que Estados Unidos solicita a la mayoría de los visitantes extranjeros que presenten un pasaporte con al menos seis meses restantes de vigencia desde la fecha de ingreso al país.

Existen excepciones para ciudadanos de determinados países que forman parte del denominado Six-Month Club , quienes pueden ingresar con un pasaporte válido únicamente durante el período previsto para su estadía.

Estados Unidos solicita a la mayoría de los visitantes extranjeros que presenten un pasaporte con al menos seis meses restantes de vigencia. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

México y Perú aplican la misma regla: ¿Qué se necesita para ingresar?

Tanto México como Perú solicitan a los extranjeros que deseen ingresar al país que presenten un pasaporte vigente con al menos seis meses restantes de validez , además de:

Visa , cuando corresponda según la nacionalidad del viajero.

Comprobantes del motivo del viaje , como reservas o pasaje de regreso.

Prueba de solvencia económica, en determinados casos.

El pasaporte no cumple con la vigencia exigida: ¿Qué ocurre?

Si el documento no alcanza el tiempo mínimo exigido, las consecuencias pueden aparecer incluso antes de despegar.

Las aerolíneas pueden impedir el embarque para evitar sanciones por transportar pasajeros que no cumplen los requisitos migratorios. Si el viajero logra llegar al destino, los agentes de Migración también tienen la facultad de negar el ingreso .

Por ese motivo, las autoridades recomiendan renovar el pasaporte con varios meses de anticipación, especialmente si el itinerario incluye Perú, Estados Unidos o México.

Verificar la fecha de vencimiento antes de comprar los pasajes puede evitar demoras, gastos inesperados y la cancelación del viaje.