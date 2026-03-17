La advertencia se extiende a ciudadanos estadounidenses y extranjeros, abarcando a turistas, residentes permanentes y viajeros temporales. Viajar hacia o desde Estados Unidos puede resultar en una experiencia frustrante si el pasaporte no satisface los estándares requeridos por las autoridades migratorias. En 2026, los controles en aeropuertos y fronteras terrestres se mantienen rigurosos y pueden bloquear el ingreso o la salida del país ante la detección de irregularidades en la documentación. Un error común es pensar que solo los pasaportes vencidos generan problemas. En la práctica, el estado físico del documento es igual de importante. Agencias como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Departamento de Estado tienen la facultad legal de evaluar cada documento de viaje. Si el pasaporte no garantiza validez, seguridad e integridad, el pasajero puede quedar retenido o directamente impedido de viajar. Las autoridades estadounidenses consideran inválido cualquier pasaporte dañado o deteriorado, incluso si el daño parece menor. Entre los problemas más frecuentes que derivan en un rechazo se encuentran: El criterio para los agentes migratorios es inequívoco: si el pasaporte no se encuentra en condiciones óptimas, no es apto para viajar. Los casos se presentan con mayor frecuencia en: La recomendación oficial es clara: no intentes viajar con un pasaporte deteriorado. La única solución aceptada es solicitar un reemplazo antes de planificar cualquier salida o ingreso a Estados Unidos. Renovar el documento con antelación puede prevenir: