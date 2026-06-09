El Gobierno de los Estados Unidos puede enviar agentes a domicilio cuando un contribuyente no cumple con sus responsabilidades fiscales por prolongados períodos y no responde a las notificaciones formales.

A través del Servicio de Impuestos Internos (IRS), las autoridades tienen la facultad de intensificar el proceso de cobro cuando los avisos oficiales son desatendidos y la situación se mantiene sin ser solucionada.

IRS llevará a cabo visitas domiciliarias y sancionará a quienes no respondan los comunicados oficiales

El sistema tributario estadounidense opera bajo el principio de declaraciones y pagos voluntarios. No obstante, en situaciones en las que el contribuyente omite presentar las declaraciones, no satisface las obligaciones fiscales, desatiende las cartas y notificaciones y permite que los plazos transcurran sin regularizar su estatus, el caso puede escalar a una instancia de ejecución más contundente, que contempla la eventualidad de un contacto directo.

Esta situación puede derivar en serias consecuencias para el contribuyente, incluyendo sanciones financieras y el incremento de la deuda tributaria.

IRS puede visitar el domicilio de un contribuyente cuando no se responden los avisos oficiales. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué consecuencias tiene continuar ignorando la deuda

Si el contribuyente continúa sin actuar, el IRS puede llevar a cabo: