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El Gobierno de los Estados Unidos puede enviar agentes a domicilio cuando un contribuyente no cumple con sus responsabilidades fiscales por prolongados períodos y no responde a las notificaciones formales.

A través del Servicio de Impuestos Internos (IRS), las autoridades tienen la facultad de intensificar el proceso de cobro cuando los avisos oficiales son desatendidos y la situación se mantiene sin ser solucionada.

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IRS llevará a cabo visitas domiciliarias y sancionará a quienes no respondan los comunicados oficiales

El sistema tributario estadounidense opera bajo el principio de declaraciones y pagos voluntarios. No obstante, en situaciones en las que el contribuyente omite presentar las declaraciones, no satisface las obligaciones fiscales, desatiende las cartas y notificaciones y permite que los plazos transcurran sin regularizar su estatus, el caso puede escalar a una instancia de ejecución más contundente, que contempla la eventualidad de un contacto directo.

Esta situación puede derivar en serias consecuencias para el contribuyente, incluyendo sanciones financieras y el incremento de la deuda tributaria.

IRS puede visitar el domicilio de un contribuyente cuando no se responden los avisos oficiales.
IRS puede visitar el domicilio de un contribuyente cuando no se responden los avisos oficiales.Fuente: ShutterstockShutterstock

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Qué consecuencias tiene continuar ignorando la deuda

Si el contribuyente continúa sin actuar, el IRS puede llevar a cabo:

  • Embargos de cuentas bancarias
  • Retención de salarios
  • Descuentos sobre beneficios federales
  • Gravámenes sobre propiedades
  • Incautación de bienes en circunstancias extremas

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