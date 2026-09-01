La cotizaciónde la Libra esterlina este martes 1 de septiembre en Estados Unidos es de 0.74 USD. Dicho importe presenta una variación del 0.11% en comparación con la jornada anterior.

La cotización de la libra esterlina subió 0.44% en la última semana, pero en el último año acumula una variación de -2.84%, reflejando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

Menos años sanos y más informalidad: la trampa que ahoga a los trabajadores mayores en México

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 3.16%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año comparado con su volatilidad anual del 5.89%.

Hoy, la cotización de la moneda Libra esterlina registra una tendencia negativa, con un dato de 1 igual a -2, lo que indica que su valor ha disminuido en relación con los días anteriores. Este comportamiento refleja un contraste significativo con la tendencia positiva observada la semana pasada.

La disminución en el valor de la Libra esterlina sugiere una posible pérdida de confianza en la economía británica, lo que podría afectar su desempeño en el futuro inmediato. Este descenso también puede influir en decisiones de inversión y en la relación comercial con otros países.

Menos años sanos y más informalidad: la trampa que ahoga a los trabajadores mayores en México

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 23 de marzo de 2026.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar libra esterlina en Estados Unidos?

Para cambiar Libra esterlina a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

Carlos Slim mueve sus fichas: vende negocio cementero en El Salvador por 75 MDD

Consejos para cambiar o comprar libra esterlina en USA